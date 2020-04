Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

AMicrosoft tem sua própria plataforma de jogos em nuvem - rodando como parte de um programa público de visualização em países selecionados.

Project XCloudtraz jogos Xbox One para plataformas móveis, primeiro em versão de avaliação beta e depois como um serviço de assinatura abaixo da linha.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o serviço de jogos na nuvem Xbox , incluindo quais dispositivos são compatíveis e como você pode experimentá-lo gratuitamente.

Project XCloud é o codinome dado à plataforma de jogos em nuvem da Microsoft que é projetado como um serviço complementar ao seu Xbox Onee próximo Consolas de jogosXbox Series X.

É um serviço de streaming, em que todos os jogos são hospedados em servidores remotos e vídeo de jogo ao vivo é enviado para um dispositivo compatível através da internet. Em troca, os códigos do controlador são enviados na outra direção, então, para todos os efeitos, parece que você está jogando um jogo carregado no próprio dispositivo, seja uma TV inteligente, PC, tablet ou smartphone.

Não é uma ideia nova; o PlayStation Now está disponível em consolesPS4 por vários anos; Nvidia lançou o ServiçoGeForce Now no início de 2020; e o maior rival do XCloud, o Stadia, lançado em novembro de 2019. No entanto, a Microsoft acredita que tem uma vantagem distinta sobre os outros, uma vez que promete eventualmente utilizar a sua vasta biblioteca de mais de 3.000 jogos Xbox e PC.

Ele também tem uma das maiores redes de data centers em todo o mundo.

Isso, combinado com a rede de servidores em nuvem do Azure da empresa, garantirá que as solicitações de jogos possam ser atendidas localmente, em vez de nos continentes, reduzindo potencialmente a latência ao reduzir a distância entre o usuário final e o data center.

latência é o inimigo dos jogos em nuvem, muitas vezes adicionando muitos milissegundos entre pressionamentos de botões e ações executadas na tela. E, embora isso não pareça muito, milissegundos são vitais quando se trata de jogos. Digamos que você pressione o botão para atirar em um inimigo onrushing, alguns milissegundos de latência pode ser a diferença entre bater neles e não. Ou, em um jogo de condução como o Forza Horizon 4, a diferença entre deslizar com sucesso em uma esquina ou acabar enrolado em uma árvore.

Se a Microsoft conseguir reduzir drasticamente a latência em comparação com os serviços de jogos em nuvem que testamos antes, poderá ser um vencedor.

O Project XCloud não foi projetado para substituir consoles de jogos existentes ou futuros. A Microsoft acredita que é um tipo diferente de serviço que atende a um tipo diferente de usuário.

Para começar, embora possa ser acessível através da família de máquinas Xbox One (mais Série X) eventualmente, o XCloud também estará disponível em telefones, tablets, set-top-boxes, TVs, etc. Basicamente, qualquer coisa que tenha uma tela e uma conexão com a internet.

“ Estamos desenvolvendo o Project XCloud não como um substituto para consoles de jogos, mas como uma forma de fornecer a mesma escolha e versatilidade que os amantes de música e vídeo desfrutam hoje. Estamos adicionando mais maneiras de jogar jogos do Xbox”, disse Kareen Choudry CVP da Microsoft em março de 2019.

“ [Ele] também abrirá o mundo da Xbox para aqueles que, de outra forma, não possuem hardware de jogos dedicado e tradicional. O verdadeiro jogo de qualidade de console estará disponível em dispositivos móveis, fornecendo aos 2 bilhões de jogadores em todo o mundo um novo gateway para conteúdo anteriormente exclusivo de console e PC.”

Quando ele for totalmente lançado, ele irá hospedar centenas de jogos Xbox - títulos atuais e arquivados de seu vasto catálogo Xbox One, no mínimo.

Microsoft afirma que tem a capacidade técnica de transmitir muitos mais jogos a partir dos catálogos anteriores de suas três gerações de consoles, até mesmo jogos para PC Windows. Ao contrário do Google Stadia, os desenvolvedores não precisam alterar ou adaptar seus jogos para funcionar. Se eles já trabalham em um Xbox One, eles trabalharão no xCloud: “O Project XCloud tem a capacidade técnica de transmitir mais de 3.500 jogos, sem quaisquer alterações ou modificações exigidas por um desenvolvedor”, disse Major Nelson da Xbox em um postagem do blog em maio 2019.

“ Em outras palavras, os desenvolvedores serão capazes de escalar drasticamente seus jogos existentes entre dispositivos, sem desenvolvimento adicional, sem manutenção de base de código adicional e sem atualizações separadas. Quando um desenvolvedor atualiza a versão do título para Xbox One, essas atualizações também se aplicarão a todas as versões disponíveis no Project XCloud sem qualquer trabalho adicional.”

A pré-visualização pública do XCloud, que começou no Reino Unido, EUA e Coreia em outubroe desde então expandiu para 11 nações europeias adicionais, oferece mais de 90 jogos, incluindo Halo 5: Guardians,Gears 5, Instinto Assassino e Mar dos Ladrões.

Diz-se que, uma vez totalmente disponíveis, os jogadores poderão aceder a todos os jogos atribuídos atualmente às suas contas do Xbox Live, incluindo todos os jogos comprados em toda a sua biblioteca e títulosdo Xbox Game Pass , se você tiver uma assinatura desse serviço.

Projeto XCloud soft lançado em outubro, como parte de uma visualização pública.

Está disponível gratuitamente na Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.

Você poderegistrar seu interesse para participar aqui(ou aqui, se você estiver na Coreia). Os convites serão lançados gradualmente para aqueles que se inscreverem.

A visualização pública não é o serviço completo, apenas uma versão pared-back para testes por enquanto. Há também algumas advertências para usar.

O principal é que a visualização do Project XCloud é principalmente para dispositivos Android. A Xbox lançou uma versão para iOS , mas é muito limitada no momento.

Portanto, você precisa de um telefone ou tablet com Android 6.0 ou superior e com Bluetooth 4.0, pelo menos, uma conta Microsoft e um Comando Sem Fio Xbox One habilitado para Bluetooth. A Xbox também recomenda que você adquira uma montagem de telefone para o controle, a menos que você esteja jogando usando um tablet.

A montagem é razoavelmente barata, no entanto. Encontramos um pacote de três deles por apenas£9,99 na Amazon.co.uk, por exemplo.

Nós ainda não temos uma idéia de quando o serviço completo pode ser lançado.

A visualização do Project XCloud é gratuita para todos os convidados. No entanto, embora o Project XCloud seja quase certamente um serviço de assinatura, ainda não sabemos quanto será o serviço completo quando ele for lançado.

serviço rival da Sony, PlayStation Now, atualmente custa £8,99 por mês no Reino Unido, mas isso permite downloads também. O Google Stadiatambém custa £8,99 por mês para uma assinatura do Stadia Pro, mas isso não inclui acesso a muitos jogos, apenas transmissões de melhor qualidade e títulos gratuitos mensais - muito parecido com o Xbox Serviço Live Gold.

O

Xbox Game Pass, o serviço de download digital à discrição para Xbox One custa £7,99 por mês (ou £10,99 para Game Pass Ultimate). Essa pode ser a melhor indicação de preço até agora.

Nós ainda não sabemos a lista completa de dispositivos que acabarão executando o XCloud, mas a visualização pública é Android e iOS (em algumas circunstâncias), então isso é um shoo-in para o serviço completo também.

Desde o lançamento do iOS 13, os controles Xbox One funcionam no iPhone e iPad, bem como dispositivos Android através de Bluetooth.

Em termos de outros controladores e controles, a Microsoft disse que controles de toque na tela podem ser desenvolvidos para jogos, então essa é uma maneira de fornecer a experiência em outros dispositivos também, mas não estamos muito interessados na idéia de tentar navegar através de uma sessão hardcore de Destino Eterno usando o toque.

A empresa está se metendo com seus próprios conceitos de controlador clip-on estilo Nintendo Switch, conforme detalhado em uma patente arquivada e vazou documento interno, então eles podem ser disponível para os proprietários de smartphones e tablets no futuro.

Além desses, pensa-se que o acesso ao Project XCloud será fornecido através de TVs e set-top-boxes também, como TVs inteligentes Samsung e LG e caixas de TV Android.

Além do XCloud, a Transmissão de Transmissão da consola Xbox também está disponível em pré-visualização pública.

Usando a mesma tecnologia, os jogadores podem usar seus próprios consoles Xbox One como um servidor XCloud e, portanto, transmitir seus próprios jogos para um dispositivo portátil.

A PlayStation oferece algo semelhante na forma de Reprodução Remota PS4, mas a Transmissão em Transmissão para Console Xbox é diferente, pois você não está restrito a ter que estar na mesma rede doméstica. você também pode transmitir através de uma conexão de dados móvel.

Você pode descobrir mais sobre isso aqui.