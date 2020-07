Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft possui sua própria plataforma de jogos na nuvem - atualmente em execução como parte de um programa de visualização pública em países selecionados.

O Project xCloud leva os jogos do Xbox One para plataformas móveis e terá acesso gratuito como parte do Xbox Game Pass Ultimate quando o serviço completo for lançado em setembro.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o serviço de jogos em nuvem do Xbox , incluindo quais dispositivos são compatíveis e como jogá-lo agora.

O Project xCloud é o codinome atribuído à plataforma de jogos em nuvem da Microsoft, projetado como um serviço complementar para seus consoles de jogos Xbox One e futuros Xbox Series X.

É um serviço de streaming, em que todos os jogos estão hospedados em servidores remotos e o vídeo ao vivo é enviado para um dispositivo compatível pela Internet. Em troca, os códigos dos controladores são enviados na outra direção; portanto, para todos os efeitos, parece que você está jogando um jogo carregado no próprio dispositivo, seja uma TV inteligente, PC, tablet ou smartphone.

Não é uma ideia nova; O PlayStation Now está disponível nos consoles PS4 há vários anos; A Nvidia lançou o serviço GeForce Now completo no início de 2020; e o principal rival do xCloud, o Stadia , do Google, lançado em novembro de 2019. No entanto, a Microsoft acredita ter uma vantagem distinta sobre os outros, pois pode medir sua vasta biblioteca de mais de 3.000 jogos de Xbox e PC.

Também possui uma das maiores redes de data centers do mundo.

Isso, combinado com a rede de servidores em nuvem do Azure da empresa, garantirá que as solicitações de jogos possam ser atendidas localmente e não entre continentes, potencialmente reduzindo a latência, diminuindo a distância entre o usuário final e o data center.

A latência é inimiga dos jogos na nuvem, geralmente adicionando muitos milissegundos entre pressionamentos de botão e ações executadas na tela. E, embora isso não pareça muito, milissegundos são vitais quando se trata de jogos. Digamos que você pressione o botão para atirar em um inimigo que ataca, alguns milissegundos de latência podem ser a diferença entre atingi-lo e não. Ou, em um jogo de direção como o Forza Horizon 4 , a diferença entre desviar com sucesso em uma esquina ou acabar enrolada em uma árvore.

O projeto xCloud não foi projetado para substituir os consoles de jogos existentes ou futuros. Em vez disso, ele roda paralelo às máquinas da empresa, oferecendo muitos dos mesmos jogos e até permitindo que os jogos salvos sejam escolhidos e continuados, independentemente do dispositivo que você usa: celular, console ou mesmo PC.

Como estará disponível como parte do esquema de associação do Xbox Game Pass Ultimate da empresa, que também inclui mais de 200 jogos para baixar no Xbox One, 100 jogos para PC e Xbox Live Gold, isso é visto como uma extensão do Xbox One jogos e, eventualmente, o Xbox Series X também.

Essencialmente, o xCloud será o caminho para você continuar sua experiência com o Xbox em um dispositivo portátil, esteja em casa ou fora de casa.

Quando for totalmente lançado, o xCloud hospedará mais de 100 jogos Xbox que também estão disponíveis no Game Pass - incluindo títulos atuais e de arquivo de seu vasto catálogo.

Mais tarde, uma vez lançado o Xbox Series X, ele também poderá incluir versões de última geração de jogos. Os servidores host serão capazes de executá-los e, como você só recebe um fluxo de vídeo de qualquer maneira, não precisa ter nenhum poder de processamento especial para executá-los.

O projeto xCloud soft foi lançado em outubro de 2019, como parte de uma prévia pública.

Atualmente, está disponível na Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Coréia do Sul, Espanha, Suécia, Reino Unido e EUA.

Você pode registrar seu interesse em participar aqui (ou aqui, se você estiver na Coréia ).

A versão completa será lançada em setembro de 2020 e estará disponível instantaneamente para todos os membros atuais e novos do Xbox Game Pass.

Ainda não temos certeza se ele será restrito ao Android no lançamento.

A visualização pública é principalmente para dispositivos Android, por exemplo. O Xbox lançou uma versão para iOS, mas atualmente é muito limitada, e as regras de aplicativos da Apple são aparentemente mais rigorosas que as do Google.

A visualização requer um telefone ou tablet com Android 6.0 ou superior e, pelo menos, com Bluetooth 4.0, uma conta da Microsoft e um Xbox One Wireless Controller habilitado para Bluetooth. A Xbox também recomenda que você adquira um suporte para telefone para o controlador, a menos que esteja usando um tablet.

A montagem é razoavelmente barata, no entanto. Encontramos um pacote de três por apenas 9,99 libras na Amazon.co.uk , por exemplo.

Ainda não sabemos se tudo será necessário para o lançamento completo.

A visualização do Project xCloud é de acesso gratuito para todos os convidados. E, uma vez lançado, continuará sendo gratuito para todos aqueles com uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate.

O Xbox Game Pass Ultimate , o serviço de download digital à vontade para Xbox One e Windows 10, custa 10,99 libras por mês.

Como mencionado acima, ainda não sabemos a lista completa de dispositivos que acabarão executando o xCloud, mas a visualização pública é Android e iOS (em algumas circunstâncias).

Desde o lançamento do iOS 13 , os controles do Xbox One funcionam no iPhone e iPad, bem como em dispositivos Android via Bluetooth.

Em termos de outros controladores e controles, a Microsoft disse que os controles de toque na tela podem ser desenvolvidos para jogos, então essa é uma maneira de fornecer a experiência em outros dispositivos também, mas não estamos tão interessados na ideia de tentar navegar através de uma sessão hardcore do Doom Eternal usando o toque.

A empresa está se interessando por seus próprios conceitos de controle de encaixe no estilo Nintendo Switch , conforme detalhado em uma patente registrada e documento interno vazado, para que possam estar disponíveis para os proprietários de smartphones e tablets no futuro.

No momento, não sabemos que o xCloud esteja disponível em caixas de TV Android ou outros dispositivos de streaming ou Smart TVs (o que é uma pena).

Além do xCloud, o Xbox Console Streaming também está disponível para visualização pública.

Usando a mesma tecnologia, os jogadores podem usar seus próprios consoles Xbox One como um servidor xCloud e, portanto, transmitir seus próprios jogos para um dispositivo portátil.

A PlayStation oferece algo semelhante na forma de Reprodução remota do PS4 , mas o Xbox Console Streaming é diferente, pois você não está restrito a ter que estar na mesma rede doméstica, também pode transmitir por uma conexão de dados móveis.

Você pode descobrir mais sobre isso aqui .