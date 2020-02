Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todo mês, os jogadores do Xbox One podem baixar e jogar uma seleção de jogos gratuitos como parte de uma assinatura do Xbox Live Gold.

O Xbox Live Gold é mais do que apenas jogos grátis. Também oferece ao Xbox One X , Xbox One S ou mesmo aos proprietários originais do Xbox One a chance de jogar online e descontos em muitos jogos digitais na Xbox Store.

A associação no Reino Unido geralmente custa £ 17,99 por três meses ou £ 49,99 por um ano inteiro quando paga antecipadamente. Como alternativa, você pode optar por pagar mensalmente £ 6,99 por mês.

Em nossa opinião, a melhor maneira de se inscrever é através do Xbox Game Pass Ultimate. Por apenas 10,99 libras por mês, você obtém a assinatura Xbox Live Gold, Xbox Game Pass com acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar, além do Xbox Game Pass para PC com mais de 100 títulos do Windows 10.

Aqui está a lista de jogos Xbox grátis com ouro de março de 2020:

Disponível de 1 a 31 de março de 2020

Depois de recompensar os membros Gold com Batman: The Telltale Adventure há alguns meses, o Xbox agora adicionou a sequência. Você recebe todos os cinco episódios da temporada de jogos de aventura, que vê o retorno do Coringa. Ai sim.

Disponível 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020

Os jogos Shantae de inspiração retrô sempre foram bem recebidos nessas partes e Half-Genie Hero não é exceção. O jogo de plataformas em ação 2D tem grande capacidade de replay, com revisões de níveis incentivadas graças a certos bônus que só estão disponíveis quando poderes posteriores forem conquistados.

Disponível de 1 a 15 de março de 2020

Seguindo a primeira excelente aventura de ação em 3D do MercurySteam, Lords of Shadow 2 oferece o mesmo tipo de jogo de hack e slash que os fãs conhecem e amam, mas desta vez em um ambiente contemporâneo.

Disponível de 16 a 31 de março de 2020

Com o Sonic de volta às notícias, graças à sua agradável surpresa no cinema, colocar um jogo do Sonic na lista deste mês faz muito sentido. O Sonic Generations também é um esforço decente e cheio de ação - com os níveis 3D proporcionando muita diversão.

Castlevania: Lords of Shadow 2 e Sonic Generations são jogos do Xbox 360 disponíveis através de compatibilidade com versões anteriores . Eles também estão disponíveis para os proprietários do Xbox 360 com o Xbox Live Gold.

Dos jogos gratuitos do mês passado, Call of Cthulhu ainda estará disponível para download até 15 de abril de 2020.