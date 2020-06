Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todo mês, os jogadores do Xbox One podem baixar e jogar uma seleção de jogos gratuitos como parte de uma assinatura do Xbox Live Gold.

O Xbox Live Gold é mais do que apenas jogos grátis. Também oferece ao Xbox One X , Xbox One S ou mesmo aos proprietários originais do Xbox One a chance de jogar online e descontos em muitos jogos digitais na Xbox Store.

A associação no Reino Unido geralmente custa £ 17,99 por três meses ou £ 49,99 por um ano inteiro quando paga antecipadamente. Como alternativa, você pode optar por pagar mensalmente £ 6,99 por mês.

Em nossa opinião, a melhor maneira de se inscrever é através do Xbox Game Pass Ultimate. Por apenas 10,99 libras por mês, você obtém a assinatura Xbox Live Gold, Xbox Game Pass com acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar, além do Xbox Game Pass para PC com mais de 100 títulos do Windows 10.

squirrel_widget_158169

Aqui está a lista de jogos Xbox grátis com ouro de julho de 2020:

Disponível de 1 a 31 de julho de 2020

Mais um jogo de rally disponível como parte do Xbox Games with Gold, mas essa simulação é mais difícil e mais envolvente do que a maioria. Possui mais de 50 equipes de corrida. 14 comícios e mais de 100 etapas, para que você tenha muita ação sem nenhum custo extra.

Disponível 16 de julho a 15 de agosto de 2020

Pense na NBA Jam, mas ainda mais. Dunk Lords é um jogo de basquete de dois em dois com personagens estranhos e habilidades especiais. Diversão para jogar online ou no sofá, com um modo de história para uma boa medida.

Disponível de 1 a 15 de julho de 2020

Estranhamente, Saints Row começou como um rival do GTA (principalmente) sério, mas logo caiu nas loucuras de hoje. Saints Row 2 é um capítulo de crossover - um pouco mais fundamentado que The Third, mas com alguns inimigos "interessantes".

Disponível de 16 a 31 de julho de 2020

O bonito jogo de plataformas 2D Juju parece tão bom em compatibilidade com versões anteriores quanto em um jogo nativo do Xbox One.

Saints Row 2 e Juju são jogos do Xbox 360, disponíveis através de compatibilidade com versões anteriores . Eles também estão disponíveis para os proprietários do Xbox 360 com o Xbox Live Gold.

Dos jogos gratuitos do mês passado, o Coffee Talk ainda estará disponível para download até 15 de julho de 2020.