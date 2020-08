Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os meses, os jogadores do Xbox One podem baixar e jogar uma seleção de jogos gratuitos como parte de uma assinatura Xbox Live Gold.

O Xbox Live Gold é mais do que apenas jogos grátis. Também dá aos proprietários de Xbox One X , Xbox One S ou mesmo Xbox One original a chance de jogar seus jogos online e descontos em muitos jogos digitais na Loja Xbox.

A associação no Reino Unido geralmente custa £ 17,99 para três meses ou £ 49,99 para um ano inteiro quando pago à vista. Alternativamente, você pode optar por pagar mensalmente £ 6,99 por mês.

Em nossa opinião, a melhor forma de se inscrever é através do Xbox Game Pass Ultimate. Por apenas £ 10,99 por mês, você obtém assinatura Xbox Live Gold, Xbox Game Pass com acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar, além de Xbox Game Pass para PC com mais de 100 títulos do Windows 10.

Disponível de 1 a 30 de setembro de 2020

O jogo que realmente mostrou pela primeira vez o poder do Xbox One, The Division é um jogo de tiro cooperativo multiplayer online ambientado em uma cidade destruída de Nova York. É muito divertido, principalmente com times de amigos. Mas mesmo quando você está sozinho, você pode participar de missões e invasões simplesmente combinando com outras pessoas.

Disponível de 16 de setembro a 15 de outubro de 2020

Uma aventura muito doce de apontar e clicar, The Book of Unwritten Tales 2 é divertido e desafiador. São 20 horas de história, então você deve se agarrar por um tempo.

Disponível de 1 a 15 de setembro de 2020

Você é o Blob - uma massa gelatinosa que tem que parar os inkies que dominaram o mundo das cores. Ou alguma coisa.

Disponível de 16 a 30 de setembro de 2020

Não é o mais bonito de se olhar hoje em dia, mas Armed and Dangerous de Lucasart é um verdadeiro clássico. Muito engraçado também.

Armed and Dangerous e de Blob 2 são jogos originais do Xbox e Xbox 360 respectivamente, disponíveis por meio de compatibilidade com versões anteriores . Eles também estão disponíveis para proprietários de Xbox 360 com Xbox Live Gold.

Dos jogos gratuitos do mês passado, Override: Mech City Brawl ainda estará disponível para download até 15 de setembro de 2020.

Escrito por Rik Henderson.