Todo mês, os jogadores do Xbox One podem baixar e jogar uma seleção de jogos gratuitos como parte de uma assinatura do Xbox Live Gold.

O Xbox Live Gold é mais do que apenas jogos grátis. Também oferece ao Xbox One X , Xbox One S ou mesmo aos proprietários originais do Xbox One a chance de jogar online e descontos em muitos jogos digitais na Xbox Store.

A associação no Reino Unido geralmente custa £ 17,99 por três meses ou £ 49,99 por um ano inteiro quando paga antecipadamente. Como alternativa, você pode optar por pagar mensalmente £ 6,99 por mês.

Em nossa opinião, a melhor maneira de se inscrever é através do Xbox Game Pass Ultimate. Por apenas 10,99 libras por mês, você obtém a assinatura Xbox Live Gold, Xbox Game Pass com acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar, além do Xbox Game Pass para PC com mais de 100 títulos do Windows 10.

Aqui está a lista de jogos Xbox grátis com ouro de fevereiro de 2019:

Disponível de 1 a 29 de fevereiro de 2020

Um jogo de corrida de moto, ainda assim cativante, que segue as dicas de um dos eventos mais perigosos e únicos do calendário. Há uma falta de polimento na experiência do usuário, mas a jogabilidade de corrida real é ótima.

Disponível 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020

Inspirado no popular RPG de caneta e papel, Call of Cthulhu é uma viagem de terror assustador aos reinos do HP Lovecraft. Desenvolvido pela Cyanide, talvez tenha sido negligenciado de maneira errada no seu lançamento em 2018 e vale a pena uma visita agora que faz parte do Games with Gold.

Disponível de 1 a 15 de fevereiro de 2020

Este jogo de arcade multiplayer pode ser jogado em modo cooperativo ou PVP. Ele também possui vários minijogos e diversão local para toda a família.

Disponível de 16 a 31 de janeiro de 2020

Mais um jogo de Guerra nas Estrelas deste mês, com Rise of the Skywalker ainda nos cinemas. Este é o jogo multiplayer que começou tudo e, aos nossos olhos, nunca foi correspondido por diversão pelo Battlefront reimaginado mais recente ou por sua sequência.

Fable Heroes e Star Wars Battlefront são jogos Xbox 360 e Xbox originais, respectivamente, que foram ressuscitados por meio de compatibilidade com versões anteriores . Eles também estão disponíveis para os proprietários do Xbox 360 com o Xbox Live Gold.

Dos jogos gratuitos do mês passado, Batman: The Telltale Series ainda estará disponível para download até 15 de março de 2020.