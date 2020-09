Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está causando uma grande onda com os preços de seus novos consoles, o Xbox Series S e o Series X , mas você pode não ter percebido que ele oferece uma maneira ainda mais atraente de obtê-los sem pagar o custo total antecipadamente: Xbox All Access , que inclui o Xbox Game Pass Ultimate com seu novo console por uma taxa mensal.

Essa pode ser uma ótima maneira de distribuir o custo de seu novo console por pagamentos mensais menores do que muitos de nós pagamos por nossos telefones e, ao final do plano de 24 meses, você terá o console por completo.

O Pocket-lint vasculhou todos os detalhes para ajudá-lo a descobrir exatamente como o Xbox All Access funciona e como você pode usá-lo

Por meio de Microsoft Stores e uma variedade de parceiros de varejo, a Microsoft oferece seu próprio serviço de assinatura. Chamado de Xbox All Access, inclui um console Xbox, mais de 100 jogos com Xbox Game Pass Ultimate, incluindo acesso empacotado para multijogador online. Não há custo inicial e você paga um preço mensal por dois anos.

US $ 22,99 ou £ 18 (console Xbox One S 1 TB, Xbox Game Pass Ultimate)

$ 24,99 ou £ 21 (console Xbox Series S, Xbox Game Pass Ultimate)

$ 34,99 ou £ 29 (console Xbox Series X, Xbox Game Pass Ultimate)

Por $ 23 por mês agora, você pode obter um Xbox One S (geralmente $ 229), além do Game Pass Ultimate (geralmente $ 15 por mês). Isso significa que o negócio é realmente mais barato do que comprar o console e depois pagar pela assinatura separadamente.

Os negócios reais podem ser encontrados nos consoles da próxima geração, porém, e estarão disponíveis em breve. Por US $ 35 por mês, você pode obter um Xbox Series X, além do Game Pass Ultimate. Ou, por US $ 25 por mês, você pode fazer o mesmo por uma Série S. mais fina.

Não há custo inicial e o período de assinatura termina após 24 meses. E há uma TAEG de 0 por cento nesses dois anos.

Sim, após o término do período de assinatura de 24 meses, os assinantes do Xbox All Access podem manter o hardware Xbox que escolheram.

Para se inscrever no Xbox All Access, você pode visitar a Microsoft Store ou, de maneira muito mais conveniente, usar a página online com link aqui . Você pode clicar em um varejista participante da apple para o esquema.

A Microsoft disse que apenas “clientes qualificados” podem participar, o que significa que os assinantes do Xbox All Access precisarão primeiro passar por uma verificação de crédito. Você descobrirá imediatamente se você se qualifica. O financiamento não é administrado pela Microsoft - por exemplo, ele passa pelo Citizens One nos Estados Unidos e Klarna no Reino Unido.

No momento, o Xbox All Access está disponível apenas nos EUA, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Verifique a página de perguntas frequentes da Microsoft para obter mais detalhes técnicos.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Rik Henderson.