Mesmo que o Xbox One X ainda possa ser visto como um console de alto nível, sua substituição está no horizonte.

Anteriormente conhecido como Projeto Scarlett, o Xbox Series X está sendo apontado como o "console mais rápido e mais poderoso de todos os tempos" da Microsoft - ecoando frases semelhantes usadas antes do lançamento do One X em 2017.

No entanto, ao contrário do One X, o Xbox Series X será uma máquina de última geração - projetada para levar os jogos adiante e rivalizar diretamente com o PlayStation 5.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber no console de jogos Xbox da próxima geração.

Lançado pela primeira vez em 2018, o Xbox Series X foi oficialmente apresentado no The Game Awards em 12 de dezembro de 2019 .

Ele já havia sido chamado de Project Scarlett, quando falado em rumores e pelo chefe do Xbox, Phil Spencer, durante a E3 2019, mas o nome final oficial agora está sendo usado. Como é o design, que também foi revelado em dezembro.

A pilha monolítica, que mais se assemelha a um PC mini-torre do que a um console de jogos tradicional, pode ser colocada verticalmente ou posicionada horizontalmente - presumivelmente para caber em um suporte de TV ou rack AV.

É forte e esteticamente mais prático do que bonito. Esperamos que a grade no lado superior / direito seja usada principalmente para dissipação de calor, já que os rumores de hardware interno precisarão de bastante resfriamento durante a operação.

Um novo Xbox Wireless Controller também será lançado com o Xbox Series X, que vem com um novo botão Share no meio e um disco D-pad semelhante ao encontrado no Xbox Elite Wireless Controller Series 1 e 2.

O que ainda não foi confirmado é se haverá um segundo console da Xbox Series mais barato em 2020, como anteriormente havia rumores.

Tem sido frequentemente relatado que um segundo Xbox de última geração também está em andamento, com o codinome Lockheart - considerado o sucessor natural do Xbox One S.

Embora agora saibamos como é, ainda não sabemos a lista completa de especificações do Xbox Series X.

No entanto, durante o briefing de mídia do Xbox E3 2019 , os engenheiros da Microsoft revelaram alguns detalhes importantes sobre o hardware do Projeto Scarlett. E, mais informações surgiram aqui e ali desde então.

Por exemplo, foi confirmado que o novo console utilizará os mais recentes chipsets e arquitetura da AMD - algo confirmado durante o The Game Awards, com a unidade de processamento baseada no CPU Zen 2 Ryzen e Radeon RDNA.

Isso faz sentido, pois a Sony também confirmou que o PlayStation 5 terá um CPU de oito núcleos baseado no processo de 7 nm da AMD. Além disso, a AMD também foi a parceira de chips do Xbox One (confira nossa análise do Xbox One S ) e do Xbox 360 .

Ele terá 12 teraflops de potência, o dobro do Xbox One X.

Isso permitirá que a máquina atinja uma resolução gráfica de até 8K e execute jogos em até 120 quadros por segundo. Ele também usará o hardware interno para rastreamento de raios em tempo real, como visto nas placas gráficas Nvidia topo de linha lançadas nos últimos dois anos.

Também haverá 16 GB de RAM GDDR6, com 13 GB reservados para jogos. E utilizará um SSD (unidade de estado sólido) para armazenamento, embora ainda não saibamos o tamanho final.

A especificação, afirma a Microsoft, permitirá que a nova máquina seja quatro vezes mais poderosa que o Xbox One X.

Ainda não ouvimos muito sobre seu conjunto de recursos, embora saibamos uma coisa; O Xbox Series X será totalmente compatível com todos os acessórios, controladores e jogos do Xbox One.

Também temos certeza de que ele oferecerá suporte ao Xbox Game Pass - serviço de assinatura de download de jogos da Microsoft - e ao Project xCloud - a plataforma de jogos em nuvem da empresa.

O console será lançado com o Halo: Infinite, o capítulo mais recente da série Halo e o primeiro para o console da próxima geração.

Além disso, uma sequência do soberbo Hellblade de Ninja Theory: Sacrifice de Senua foi anunciada ao lado da Série X. Ela estará no console no próximo ano.

De fato, um trailer do jogo nos dá uma visão do que o novo console é capaz, já que todas as filmagens foram capturadas inteiramente no motor. Coisas impressionantes, especialmente quando visualizadas em 4K no YouTube.

O Xbox Series X estará disponível em "Holiday 2020".

É provável que uma data mais precisa seja anunciada na E3 2020 em junho.

A única indicação do preço é a etiqueta do Xbox One X, lançada pela primeira vez.

Isso era em torno de £ 430, então pelo menos uma versão do Xbox Series X estará em torno disso ou com certeza. A Lockheart pode reduzir algumas das especificações para atingir um preço mais baixo.

