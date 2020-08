Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A atual geração de jogos do Xbox One está chegando ao fim, com a próxima no horizonte iminente.

O Xbox Series X está sendo apontado como o "console mais rápido e poderoso de todos os tempos" da Microsoft e no papel é fácil perceber por quê. Na verdade, em termos de especificações, ele até ofusca o PlayStation 5 , que será lançado ao mesmo tempo.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Xbox Series X, incluindo a data de lançamento recém-anunciada, além de todas as especificações.

E para aqueles que procuram informações sobre a possível versão mais barata - o Xbox Series - também estamos rastreando todos os rumores mais recentes sobre esse console aqui .

Lançado pela primeira vez em 2018 sob o nome de Project Scarlett, o Xbox Series X é a máquina da próxima geração da Microsoft que virá para enfrentar o PS5 .

Foi oficialmente revelado no The Game Awards em 12 de dezembro de 2019 , com o design mostrado pela primeira vez, mas aprendemos muito mais desde então.

Construído como uma pilha monolítica, que mais se assemelha a um PC minitorre do que um console de jogos tradicional, ele pode ser colocado verticalmente ou horizontalmente - presumivelmente para caber em um suporte de TV ou rack AV.

É austero e esteticamente mais prático do que bonito. A grade no lado superior / direito deve ser usada principalmente para dissipação de calor, enquanto as únicas outras características distintivas são o slot para unidade 4K Blu-ray e as portas na parte traseira.

Em preparação para o novo console, o Xbox One X foi descontinuado (além da edição digital do Xbox One S)

O Xbox Series X estará oficialmente disponível a partir de "Férias de 2020". No entanto, em um comunicado anunciando o atraso do lançamento do jogo Halo Infinite para 2021 , foi "confirmado" que o console chegará em novembro. Não era mais específico, mas corresponde a um vazamento anterior em um dos sites oficiais regionais do Xbox e posterior comentário de um executivo da Microsoft.

O site acima mencionado acidentalmente postou um banner afirmando que o novo console estava chegando "Thanksgiving 2020" . Estimamos, portanto, que ele será lançado na sexta-feira antes do Dia de Ação de Graças: 20 de novembro de 2020. Isso é diretamente equivalente ao dia de lançamento do Xbox One original em 2013.

A CFO da Microsoft, Amy Hood, diz que o novo Xbox ainda está a caminho para o lançamento no feriado de novembro. - Dina Bass (@dinabass) 22 de julho de 2020

A única indicação de preço é a etiqueta colocada no Xbox One X quando foi lançado. Isso custou cerca de £ 430, então espere que a Série X tenha esse valor ou, muito provavelmente, mais.

O chefe do Xbox, Phil Spencer, está se mantendo calado sobre o preço real, mas disse que se sente "bem com o preço que conseguiremos chegar". Ele também revelou que a empresa poderia responder ao preço que a Sony define para o PlayStation 5, se necessário.

Um novo Xbox Wireless Controller será lançado com o Xbox Series X, que vem com um novo botão Share no meio e um disco direcional similar ao encontrado no Xbox Elite Wireless Controller Series 1 e 2 .

Um recurso interessante do novo console será que ele funcionará com todos os acessórios atuais do Xbox One - incluindo seus controladores. Isso significa que você ainda pode usar um controlador Xbox One existente na Série X, reduzindo potencialmente o custo de jogos multijogador locais para dois ou mais jogadores.

O Xbox revelou as especificações completas do Xbox Series X em meados de março de 2020.

O console utilizará os mais recentes chipsets e arquitetura da AMD - com a unidade de processamento customizada e baseada no poderoso Zen 2 Ryzen. É de oito núcleos, com cada núcleo funcionando a até 3,8 GHz.

Dizem que isso é quatro vezes mais poderoso do que o hardware de processamento dentro do Xbox One X.

A GPU também é personalizada e baseada nas arquiteturas Radeon RDNA 2. Ele tem 12 teraflops de poder de processamento - o dobro do Xbox One X. Isso o torna mais do que capaz de jogos nativos de 4K 60fps.

Ele também, potencialmente, permite que a máquina alcance uma resolução de até 8K e / ou execute jogos em até 120 quadros por segundo. Ele suporta rastreamento de raio em tempo real, como visto nas placas de vídeo topo de linha da Nvidia lançadas nos últimos anos.

Uma forma personalizada de Variable Rate Shading estará a bordo, permitindo que os desenvolvedores priorizem efeitos individuais em elementos específicos na tela, em vez de precisar atualizar cada pixel na tela para cada ciclo de GPU. Isso, na verdade, torna os gráficos de alta resolução mais eficientes e, portanto, pode permitir as maiores taxas de quadros mencionadas.

Há 16 GB de RAM GDDR6 disponível para desenvolvedores também, com 13 GB reservados para jogos.

Um SSD interno de 1 TB (unidade de estado sólido) está disponível para armazenamento, o que acelera drasticamente o acesso aos dados. E há um slot de expansão na parte traseira para adicionar uma placa SSD de 1 TB proprietária opcional.

O Xbox Series X também é capaz de usar discos rígidos USB 3.0 externos, bem como a família Xbox One.

CPU: 8x Cores @ 3,8 GHz (3,66 GHz com SMT) CPU Zen 2 personalizada

8x Cores @ 3,8 GHz (3,66 GHz com SMT) CPU Zen 2 personalizada GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz RDNA 2 GPU personalizado

12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz RDNA 2 GPU personalizado Tamanho do molde : 360,45 mm2

molde 360,45 mm2 Processo: 7 nm aprimorado

7 nm aprimorado Memória: 16 GB GDDR6 com barramento de 320 MB

16 GB GDDR6 com barramento de 320 MB Largura de banda da memória: 10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s

10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s Armazenamento interno: SSD NVME personalizado de 1 TB

SSD NVME personalizado de 1 TB Taxa de transferência de E / S: 2,4 GB / s (bruto), 4,8 GB / s (compactado, com bloco de descompressão de hardware personalizado)

2,4 GB / s (bruto), 4,8 GB / s (compactado, com bloco de descompressão de hardware personalizado) Armazenamento expansível: placa de expansão de 1 TB (corresponde exatamente ao armazenamento interno)

placa de expansão de 1 TB (corresponde exatamente ao armazenamento interno) Armazenamento externo: Suporte a HDD externo USB 3.2

Suporte a HDD externo USB 3.2 Unidade óptica: unidade Blu-Ray 4K UHD

Blu-Ray 4K UHD Meta de desempenho: 4K a 60 fps, até 120 fps

Em termos de conectividade, a parte traseira do Xbox Series X possui portas de alimentação, LAN Ethernet, duas portas USB 3.2 e uma saída HDMI 2.1. Há também uma "expansão de armazenamento" para a placa SSD proprietária opcional.

Notável por sua ausência é uma porta USB-C.

O slot frontal é para a unidade de disco físico Blu-ray 4K Ultra HD.

Vários recursos importantes foram confirmados.

Para começar, o Xbox Series X será totalmente compatível com todos os acessórios, controladores e jogos do Xbox One.

Um recurso interessante é que ele pode adicionar HDR virtual aos jogos originais do Xbox e Xbox 360 mais antigos , também irá atualizá-los de forma inteligente e pode melhorar suas taxas de quadros sem qualquer desenvolvimento adicional.

Também oferecerá suporte para Xbox Game Pass - o serviço de assinatura de jogos da Microsoft que dá acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar por uma taxa mensal. Os jogos Xbox Series X que virão para o serviço incluirão o Halo Infinite. Na verdade, a Microsoft encerrou os passes anuais do Xbox Live Gold com a intenção de lançar o Game Pass.

Aqueles que assinam o Xbox Game Pass Ultimate também terão acesso irrestrito à plataforma de jogos em nuvem da Microsoft, o Project xCloud , que será lançado como um serviço completo em setembro. Ele permite que mais de 100 jogos sejam jogados no celular, com títulos do Xbox One inicialmente e versões da Série X adicionadas no tempo.

Outro recurso interessante quando se trata de suporte a jogos é o Smart Delivery . Este é um esquema de compra cruzada que permite comprar jogos do Xbox One antes de comprar um Xbox Series X e atualizá-los gratuitamente quando tiver a máquina mais recente.

O Xbox se comprometeu a oferecer seus próprios jogos originais desta forma, mas alguns editores de terceiros estão optando por oferecer o Smart Delivery também. O CD Projekt Red, por exemplo, lhe dará a versão Xbox Series X do Cyberpunk 2077 gratuitamente se você já tiver comprado a versão Xbox One.

Os jogos do Smart Delivery não precisam ser trocados fisicamente - a versão aprimorada será baixada em seu novo console automaticamente.

Outros grandes recursos incluem tempos de carregamento mais rápidos, graças ao SSD e Quick Resume.

O Quick Resume substitui efetivamente a funcionalidade de standby do jogo encontrada no Xbox One. Ele permite que um jogo comece quase imediatamente a partir de um estado suspenso, com vários jogos podendo ser "pausados" dessa forma.

Isso significa que você pode alternar entre jogos suspensos instantaneamente.

Tempos de carregamento mais rápidos são mais fáceis de entender. Alguns jogos, mesmo no Xbox One X, podem levar muito tempo para carregar inicialmente e entre as seções do jogo. O Xbox Series X reduzirá esse tempo consideravelmente.

Alguns jogos serão designados como Otimizados para Xbox Series X, o que pode significar que eles suportam qualquer um dos recursos acima, têm gráficos HDR 4K nativos, esportes 60fps ou fornecem qualquer combinação deles.

Todos os jogos de lançamento do Xbox Series X também funcionarão na série de console Xbox One existente, bem como no Windows 10. E foi confirmado que será o caso por pelo menos os próximos dois anos.

Infelizmente, o console não será mais lançado com Halo Infinite , o último capítulo da série Halo, já que o jogo foi adiado para 2021 - conforme revelado em um tweet oficial.

Atualização de Halo Infinite Development pic.twitter.com/TFZvXhRN9f - Halo (@Halo) 11 de agosto de 2020

Mas Cyberpunk 2077, Assassins Creed: Valhalla, Dirt 5, The Medium e Outriders estão entre os títulos que também chegarão à plataforma este ano e Forza Motorsport, Senuas Saga: Hellblade II e State of Decay 3 também serão lançados no futuro.

Saiba mais sobre os melhores jogos Xbox Series X que estão por vir .

Escrito por Rik Henderson.