Dicas e truques do Xbox One X: como obter o máximo do seu console

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox One X pode ter sido descontinuado agora que o Xbox Series X e S estão disponíveis, mas ainda é o "console de geração atual" mais poderoso. E os varejistas ainda têm estoque que estão vendendo - geralmente com bons descontos.

Portanto, se você acabou de comprar um ou pensa que vai ganhar um no Natal, pode querer saber exatamente como ele pode ajudar a melhorar sua vida no jogo.

É por isso que reunimos uma lista útil de dicas e truques para ajudá-lo a se acostumar com seu novo Xbox One X.

squirrel_widget_137915

Como o Xbox One X pode jogar muitos jogos nativos do Xbox One com gráficos aprimorados, taxas de quadros, tempos de carregamento ou todos os três, você deseja ter certeza de que seus jogos estão atualizados.

Você pode ver quais de seus jogos foram aprimorados visitando Meus jogos e aplicativos e, no canto superior direito, filtrando seus jogos instalados por "Xbox One X Enhanced Games". Dessa forma, apenas aqueles com patches do One X serão exibidos.

Se você estiver atualizando de um Xbox One S para um Xbox One X, pode simplesmente remover o One S e usar exatamente os mesmos cabos para o novo console.

Se você estiver substituindo um Xbox One, precisará trocar o cabo de alimentação, pois a máquina mais antiga usava um adaptador de alimentação externo, enquanto o Xbox One X (e One S) possui unidades de alimentação internas. Você também pode precisar trocar o cabo HDMI se o seu for particularmente antigo. É melhor garantir que o cabo HDMI seja classificado para HDMI 2.0, pois ele é capaz de transmitir sinais de 4K 60 Hz e HDR.

Embora você possa usar o Xbox One X em uma televisão Full HD 1080p, com o benefício de visuais aprimorados ainda funcionando - embora não na resolução máxima - você definitivamente obterá o melhor desempenho conectando-o a uma TV HDR 4K.

Mas mesmo se você tiver uma TV 4K HDR, você precisa garantir que o HDR esteja habilitado para a porta HDMI que você planeja usar com o Xbox One X. Muitos fabricantes de TV, por motivos que eles próprios conhecem, enviam suas TVs HDR com HDR desativado em cada porta.

Você encontrará uma opção nas configurações da respectiva TV (verifique o manual) para habilitar o HDR. Em uma TV LG moderna com webOS, por exemplo, é nas configurações gerais, listadas como HDMI Ultra HD Deep Color, onde você pode ligar o HDR para cada uma das portas HDMI disponíveis. Somente com esses habilitados você verá as cores e contraste mais amplos do HDR10 utilizados pelo Xbox One X.

Se você tiver um sistema de som surround Dolby Atmos ou barra de som, terá que baixar um aplicativo para garantir que os filmes compatíveis tenham os canais de som corretos. Baixe o aplicativo Dolby Access e siga as instruções de instalação. Na verdade, é muito fácil.

Se quiser experimentar o Dolby Atmos com fones de ouvido, você precisará pagar uma taxa única de cerca de £ 14. O aplicativo é gratuito se você estiver usando apenas alto-falantes ou amplificadores Dolby Atmos conectados.

Além do HDR10, o Xbox One X é capaz de exibir Dolby Vision - um formato HDR alternativo que alguns acreditam ser melhor. Ele só funciona com suporte a TVs e com Netflix, atualmente. No entanto, se sua TV for compatível ( você pode ver uma lista aqui ), tudo o que você precisa fazer é ir para Configurações, em seguida, Exibir e som, Saída de vídeo, Modos de vídeo e clicar em Permitir Dolby Vision.

Você também precisará de uma assinatura Premium da Netflix para acessar as versões Dolby Vision de programas e filmes. Isso custa £ 13,99 por mês.

O Xbox One X vem com 1 TB de espaço de armazenamento, mas, considerando que alguns jogos aprimorados podem ter mais de 100 GB cada, mesmo isso logo pode ficar cheio. Felizmente, você pode expandir o armazenamento de forma simples, mas conectando um disco rígido externo USB 3.0 a uma das três portas USB incluídas.

Você pode descobrir exatamente como fazer isso em nosso guia prático: como atualizar o armazenamento do Xbox One em 2 TB e mais . Depois de adicionada, a unidade externa pode ser definida como o local principal para armazenar jogos e até mesmo ser conectada a outros consoles do Xbox One, como amigos, para continuar a jogar qualquer título instalado - desde que você esteja conectado em seu próprio perfil.

Se quiser jogar online, você precisará se inscrever no Xbox Live Gold. No entanto, além de permitir que você jogue contra milhões de outros jogadores na Internet, também oferece jogos grátis todos os meses. E eles estarão disponíveis para você enquanto você continuar a assinar.

O Xbox Live Gold custa £ 6,99 por mês, £ 17,99 por três meses ou 49,99 por um ano inteiro se você pagar adiantado.

squirrel_widget_160866

Os membros Xbox Live Gold também recebem grandes descontos em jogos, alternados mensalmente. E durante o período de grandes vendas, como a Black Friday, os negócios costumam ser muito mais baratos para os assinantes.

O Xbox Game Pass é outra ótima maneira de obter acesso a uma pilha de jogos por uma taxa mensal relativamente pequena. Se você é novo no Xbox, pode considerar fazer uma assinatura do Xbox Game Pass, pois oferece mais de 100 jogos Xbox One, Xbox 360 e Xbox originais para baixar e jogar quantas vezes quiser. Pense nele como o Netflix dos jogos do Xbox, com preço semelhante de £ 7,99 por mês .

Porém, há também um nível mais alto para o Game Pass. O Xbox Game Pass Ultimate custa £ 10,99 por mês e adiciona vários benefícios extras, incluindo Xbox Live Gold, EA Play e Xbox Game Pass para PC, além de todos os jogos disponíveis com o Game Pass padrão.

squirrel_widget_158169

Tal como acontece com o Xbox One e One S, o Xbox One X é compatível com uma lista cada vez maior de jogos Xbox 360 compatíveis com versões anteriores e jogos Xbox originais. Se você tiver algum na lista oficial ( que você pode encontrar aqui ), você pode colocar o disco na unidade e reproduzi-los como se estivessem no formato original do console.

Mais de 1.000 títulos compatíveis com versões anteriores também estão disponíveis para download na Loja Xbox.

Além do serviço Mixer da própria Microsoft, que permite que você transmita imagens ao vivo de seu jogo pela Internet para que outras pessoas assistam, você também pode capturar até cinco minutos de jogo por meio da função Game DVR. E captura em 4K HDR no Xbox One X.

As imagens compartilhadas no Xbox Live serão convertidas para 1080p automaticamente, mas você pode salvar o material de resolução total em um drive externo para usar em outro lugar.

Adicionaremos mais dicas e truques a esse recurso à medida que os descobrirmos. Por enquanto, esperamos que você goste do seu novo console.

Escrito por Rik Henderson.