Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

OXbox tem dois serviços de assinatura para proprietários do Xbox One. Além do Xbox Live Gold, que é obrigatório para jogos online, há também um serviço de assinatura mensal separado para jogadores: Xbox Game Pass.

Ele oferece acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar no Xbox One por uma taxa mensal. E, ao contrário do julgamento do Project XCloud daempresa, Google Stadia ou O PlayStation Nownão é um serviço de nuvem, pelo que não tens de confiar nas tuas próprias velocidades de banda larga para jogar.

Aqui está o nosso guia prático para o Game Pass para o Xbox One, incluindo todos os jogos atualmente na plataforma.

O

Xbox Game Pass é um serviço de assinatura mensal que fornece acesso a mais de 200 jogos, com curadoria da equipe do Xbox. Você pode baixá-los e reproduzi-los quantas vezes quiser, desde que você continue pagando a taxa mensal. Alguns deles também podem ficar indisponíveis à medida que novos títulos são adicionados, mas você também tem a opção de comprar qualquer coleção a preços especiais e exclusivos para membros.

Xbox One, Xbox 360 e jogos Xbox originais fazem parte do alinhamento, os dois últimos através de compatibilidade com versões anteriores, pelo que há muitos títulos principais para escolher.

Além disso,a Microsoft adiciona lançamentos de dia e data de seus próprios jogos. Você pode baixar e jogar Forza Horizon 4, Sea of Thieves e State of Decay 2, por exemplo - exatamente os mesmos jogos também lançados nas lojas.

Ele está disponível para os proprietários do Xbox One, Xbox One Se Xbox One X. OXbox Game Pass para PC também está disponível no Windows 10, com seu próprio conjunto de jogos.

O

Xbox Games Pass custa £7,99 por mês a partir de xbox.com/game-pass.

Você pode cancelar a qualquer momento durante a sua assinatura.

Outra opção economizará muito dinheiro se você também assinar o Xbox Live Gold: Xbox Game Pass Ultimate. Ele até joga o Xbox Game Pass para PC na mistura para uma boa medida. Todas as três associações custam apenas £10,99 por mês agora.

Xbox Game Pass

O

Xbox Game Pass está disponível para todos os jogadores do Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition e Xbox One X. Você só precisa de uma conta do Xbox Live (que está incluída no Game Pass Ultimate).

O

Xbox Game Pass oferecerá sempre mais de 200 jogos, compostos por títulos compatíveis com Xbox One, Xbox 360 e Xbox originais.

Alguns podem ser alternados no futuro para outros jogos, mas aqui está a lista atual de todos os jogos disponíveis no momento: #IDARB

Um Conto de Peste: Inocência

Absolver

ACA NeoGeo Metal Slug X

Ace Combat 7: Céu Desconhecido

Pós-festa

Era das Maravilhas: Planetfall

Estrangeiro: Isolamento

Crônicas de Alvastia

ARK: Sobrevivência Evoluiu

Cinzas Grilo

Astróneo

Norte Bad: Edição de Jotunn

Batman: Cavaleiro de Arkham

Caçadores de Batalha: Nightwar

Deserto Negro

Bruxa Blair

Cromado ardente

Borda Sangrando

Manchado de Sangue: Ritual da Noite

Tripulação Bombardeiro

Borderlands: A Coleção Handsome

Portal do Construtor de Ponte

Irmãos: Um Conto de Dois Filhos

Filhos de Morta

ClusterTruck

Fantasia Quest 2

Rpressão 3

Criatura no Poço

Darksiders III

de Blob

Dead By Daylight: Edição Especial

Células Mortas

Dead Island Edição Definitiva

Morto Rising 4

Morte ao Quadrado

Inclinação do Demônio

Descendentes

Diabo Pode Chorar 5

Sujeira 4

Sujeira Rally 2.0

Desonrado 2

Aventuras da Disneylândia

Destino

eFootball PES 2020 Edição Standard

Entrar no Gungeon

Everspace

F1 2018

Fallout 4

Simulador de Agricultura 17

Felix, o Ceifador

Final Fantasy XV Edição Real

Pesca Sim Mundo: Pro Tour

Para o Rei

Forza Horizon 4: Edição Standard

Frostpunk: Edição de Console

Fúrias de Metal Completo

Edição final do Gears 5

Gears of War 4

Gears of War: Edição Final

Giana Sisters: Sonhos Torcidos - Corte do Diretor

Simulador de Cabra

Gonner - Edição Mirtilo

Grand Theft Auto V

Guacamelee! 2

Guacamelee! Campeonato Super Turbo

Halo 5: Guardiões

Halo Guerras 2

Halo Wars: Edição Definitiva

Halo: Assalto Espartano

Halo: A Coleção Master Chief

Hellblade: Sacrifício de Senua

Olá, vizinho.

Cavaleiro Oco: Edição Coração Vazio

Queda Humana Flat

Indivisível

Viagem ao Planeta Selvagem

Força de salto

Instinto Assassino Clássico

Instinto Assassino 2 Clássico

Instinto Assassino: Edição Definitiva

Reino Venha: Libertação

Corações do Reino III

Kona

A Vida é Estranha 2 (Episódios 1-5)

Montanhas solitárias: Downhill

Marvel vs. Capcom: Infinito

Max: A Maldição da Irmandade

Mega Man Legacy Coleção 2

Metal Gear Solid V: A Dor Fantasma

Metal Gear Sobrevive

Metro 2033 Redux

Metro Êxodo

Metro: Última Luz Redux

Terra-média: Sombra da Guerra

Minecraft

Masmorras de Minecraft

Minit

Momodora: Reverie sob o luar

Monster Hunter: Mundo

Luar

Mortal Kombat X

Mudrunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutante Ano Zero: Estrada para o Éden

Meu amigo Pedro

Meu Tempo Em Portia

Naruto para Boruto: Shinobi Atacante

NBA 2K20

Cromo néon

NiER: Autômatos Become as Gods Edição

Viagem do Velho

Ori e a Floresta Cega: Edição Definitiva

Ori e a Vontade dos Wisps

Selvagens Exteriores

Cozido demais! 2

Oxenisento

Pandemia: O Jogo de Tabuleiro

Patológico 2

Dia de pagamento 2: Crimewave Edição

Pikuniku

Pilares da Eternidade: Edição Completa

Campos de Batalha do JogadorDesconhecido

Power Rangers: Batalha pela Grade

Presa

Quantum Break

Raiva 2

Repetição Rare

ReCore: Edição Definitiva

Remanescente: Das Cinzas

Revelações do Mal Residente

Rim

Riptide GP: Renegado

Ascensão e Brilho

Riverbond

Liga de Foguetes

Ruiner

Rush: Uma Aventura da DisneyPixar

Ryse: Filho de Roma

ScreamRide

Mar de Ladrões: Edição de Aniversário

Sal Marinho

Vizinho secreto

Táticas de Sombra: Lâminas do Shogun

Guerreiro Sombra 2

Silêncio - O Mundo Sussurrado 2

Matar a torre

Fumaça e Sacrifício

Sniper Elite 4

Estado de Decaimento 2: Edição Juggernaut

Estado de decadência: Ano Um

SteamWorld Dig 2

Stellaris: Edição de Console

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Lucky Conto

Super quente

Gritos de supermercado

Sobrevivendo Marte

Arte da Espada Online: Bala Fatal

Tacoma

Tekken 7

Terraria

A Saga da Bandeira

A Saga da Bandeira 2

A Saga da Bandeira 3

O conto do bardo IV: corte do diretor

A Trilogia do Conto do Bardo

O Livro dos Contos Não Escritos 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Os Escapistas 2

A Chama no Dilúvio

Os Jardins Entre

Pacote de festa do Jackbox 3

O jogo de vídeo do filme Lego Ninjago

O Senhor dos Anéis: Jogo de Cartas de Aventura

Os Mundos Exteriores

O Surto 2

O Princípio de Talos

O Teste de Turing

The Walking Dead: A Primeira Temporada Completa

The Walking Dead: Segunda Temporada

The Walking Dead: Michonne - A Temporada Completa

The Walking Dead: Uma Nova Fronteira - A Temporada Completa (Episódios 1 - 5)

TheHunter: Chamada da Selvagem

O Witcher 3: Caça Selvagem

Bilhete para Passeio

Totalmente preciso Battle Simulator (Visualização do Jogo)

Serviço de entrega totalmente confiável

Trilhas - O jogo de conjunto de trem

Train Sim Mundo

Hospital de Dois Pontos

sem título Ganso Jogo

Vambrace: Alma Fria

Bastardos do Vazio

Andarilho

Wargroove

Wasteland 2: Corte do Diretor

Wasteland Remastered

Nós Felizes Poucos

Westerado: Double Barreled

O que resta de Edith Finch

Mágico da Lenda

Wolfenstein: A Nova Ordem

Wolfenstein II: O Novo Colosso

Wolfenstein: Sangue jovem

Guerra Mundial Z

Worms W.M.D.

Yakuza 0

Expresso da Ilha de Yoku

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Coleção Ultimate Animal

* Disponível para pré-encomenda e download, em seguida, jogar após o lançamento.

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N n B

Banjo-Tooie

Trança

Dupla Dragão Neon

Aniversário da fábula

fábula II

fábula III

Fallout: Nova Vegas

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Julgamento

Trovão Hidro

Jetpac reabastecido

Kameo

Rei dos Lutadores 98: Jogo Final

Lego Star Wars III

Efeito de Massa

Metal Gear Solid HD Edição: 2 e 3

Metal Slug 3

MX vs ATV Reflex

Ninja Gaiden II

Escuro Perfeito

Zero Escuro Perfeito

Samurai Shodown II

Viva Piñata

Viva Piñata: Problemas no Paraíso