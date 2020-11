O que é o Xbox Game Pass e quanto custa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft tem alguns serviços de assinatura para proprietários do Xbox One ou do novo Xbox Series X e Series S.

O Xbox Live Gold é um plano de assinatura mensal necessário para jogar online e, embora ofereça alguns jogos grátis por mês, esse é seu objetivo principal.

Por outro lado, o Xbox Game Pass é o serviço da empresa que dá acesso a centenas de jogos por apenas uma taxa mensal.

Cada um deles pode ser pago separadamente, mas a melhor notícia é que você também pode obter os dois, além do Xbox Game Pass para PC , EA Play e Cloud Gaming , por um preço muito mais barato.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Game Pass e o Xbox Game Pass Ultimate.

O Xbox Games Pass fornece acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar no Xbox One por uma taxa mensal. Também está disponível no novo Xbox Series X e Xbox Series S.

Se você atualizar para o Xbox Game Pass Ultimate, também receberá Xbox Live Gold, Xbox Game Pass para PC , EA Play (a partir de novembro) e acesso ao novo serviço Cloud Gaming (anteriormente denominado Project xCloud) , tudo pelo mesmo preço.

Você pode baixar os jogos e jogá-los quantas vezes quiser, contanto que continue pagando a mensalidade. Alguns títulos podem ficar indisponíveis à medida que outros são adicionados, mas você também tem a opção de comprar qualquer parte da coleção a preços promocionais.

Xbox One, Xbox 360 e jogos originais do Xbox fazem parte da linha, os dois últimos devido à compatibilidade com versões anteriores , portanto, há uma abundância dos melhores títulos para escolher. Jogos de última geração também serão adicionados assim que esses consoles estiverem disponíveis.

A Microsoft adiciona lançamentos de seus próprios jogos assim que são disponibilizados nas lojas.

O Xbox Games Pass Ultimate custa US $ 14,99 / £ 10,99 por mês. Você pode cancelar a qualquer momento.

Como mencionado, inclui Xbox Live Gold, Xbox Games Pass para PC e, mais recentemente adicionado, EA Play. Além disso, o serviço de nuvem da Microsoft, Cloud Gaming , faz parte do Ultimate sem nenhum custo extra.

A versão padrão do Games Pass apenas para console não inclui Gold, EA Play, Cloud Gaming ou a versão para PC. Custa $ 9,99 / £ 7,99 por mês. É o mesmo preço para a versão somente para PC quando assinada separadamente. O definitivo é claramente o melhor negócio, portanto.

O Xbox Game Pass sempre oferecerá mais de 200 jogos, compostos de Xbox One, Xbox 360 e títulos originais compatíveis com versões anteriores do Xbox. Os jogos Xbox Series X / S serão adicionados no lançamento.

Alguns podem ser trocados no futuro por outros jogos, mas aqui está a lista atual de todos os jogos disponíveis atualmente:

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

Depois da festa

Age of Wonders: Planetfall

Alien: Isolamento

Alvastia Chronicles

ARK: Survival Evolved

Astroneiro

Bad North: edição Jotunn

Batman: Arkham Knight

Caçadores de batalha: Nightwar

Battletoads

bruxa de Blair

Bleeding Edge

Manchado de sangue: Ritual da Noite

Portal do Construtor de Ponte

Carniça

Filhos da Morta

Cidades: Skylines

ClusterTruck

Costume Quest 2

Crackdown 3

CrossCode

Darksiders Genesis

Darksiders III

DayZ

de Blob

Dead By Daylight: Special Edition

Células mortas

Dead Island Definitive Edition

Death Squared

Entregue-nos a Lua

Demons Tilt

Descendentes

Sujeira 4

Dirt Rally 2.0

Desonrado 2

Disneyland Adventures

Dont Starve: Giant Edition

Double Kick Heroes

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Drake Hollow

Calabouço do Infinito

eFootball PES 2020 Standard Edition

Entre na Gungeon

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Felix The Reaper

Final Fantasy VII

Final Fantasy IX

Final Fantasy XV Royal Edition

Fishing Sim World: Pro Tour

Para o rei

Forager

Forza Horizon 4: Standard Edition

Mentes Fraturadas

Frostpunk: edição do console

Gato Roboto

Gears 5 Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War: Ultimate Edition

Simulador de Cabra

Golfe com seus amigos

Gonner - Edição Blueberry

Aterrado

Guacamelee! 2

Halo 5: Guardiões

Halo Wars 2

Halo Wars: Edição Definitiva

Halo: Spartan Assault

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: Sacrifício de Senua

Olá vizinho

Cavaleiro oco: Edição Voidheart

Human Fall Flat

Hiperdote

Hypnospace Outlaw

Indivisível

Ele se esconde abaixo

Viagem ao planeta selvagem

Força de salto

Killer Instinct: edição definitiva

Kingdom Hearts - HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 2.8 Prólogo do capítulo final

Kingdom Hearts III

Kona

Nivel da Cabeça

Lonely Mountains: Downhill

Marvel vs. Capcom: Infinito

Max: a maldição da fraternidade

Metro 2033 Redux

Terra-média: Shadow of War

Minecraft

Minecraft Dungeons

Minit

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Monster Hunter: World

Moonlighter

Mortal Kombat X

Montagem e lâmina: Warband

Mudar

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Meu amigo Pedro

Meu tempo em Portia

Naruto para Boruto: Striker Shinobi

Neon Abyss

Novo Super Luckys Tale

NieR: Automata Become as Gods Edition

Night Call

Céu de ninguém

Profeta de lugar nenhum

Observação

Ori e a floresta cega: edição definitiva

Ori e a Vontade dos Wisps

Outer Wilds

Cozido demais! 2

Oxenfree

Pandemia: o jogo de tabuleiro

Patológico 2

Dia de pagamento 2: edição Crimewave

Pikuniku

Pilares da Eternidade: Edição Completa

Campos de batalha de PlayerUnknown (PUBG)

Power Rangers: batalha pela rede

Quebra Quântica

Raiva 2

Raro Replay

ReCore: Edição Definitiva

Remanescente: Das Cinzas

Resident Evil 7 biohazard

Rise & Shine

Rocket League

Rush: uma aventura DisneyPixar

Ryse: filho de Roma

ScreamRide

Sea of Thieves: edição de aniversário

Sal marinho

Vizinho secreto

Shadow Warrior 2

Mate o pináculo

Sniper Elite 4

Soul Calibur VI

Spiritfarer

State of Decay 2: Edição Juggernaut

Estado de decadência: Ano Um

Stellaris: Edição de Console

Streets of Rage 4

Streets of Rogue

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Sobrevivendo a Marte

Espada Art Online: Bala Fatal

Tacoma

Tekken 7

Diga-me por quê: Capítulos 1-3

Terraria

The Bards Tale ARPG: Remasterizado e re-esplendido

The Bards Tale IV: versão do diretor

The Bards Tale Trilogy

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Escapists 2

Os Jardins Entre

The Jackbox Party Pack 4

O longo escuro

O Senhor dos Anéis: jogo de cartas de aventura

O mensageiro

The Outer Worlds

The Surge 2

O Princípio Talos

The Touryst

O Teste de Turing

The Walking Dead: a primeira temporada completa

The Walking Dead: segunda temporada

The Walking Dead: Michonne - A temporada completa

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (Episódios 1 - 5)

The Witcher 3: Wild Hunt

TheHunter: Call of the Wild

Quebra-troncos: The Witcher Tales

Bilhete de entrada

Simulador de batalha totalmente preciso (visualização do jogo)

Serviço de entrega totalmente confiável

Touhou Luna Nights

Trilhas - O jogo do trem

Trailmakers

Train Sim World 2020

Hospital Two Point

Undermine

Jogo do ganso sem título

Vambrace: Cold Soul

Void Bastards

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: versão do diretor

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Nós Felizmente Poucos

Oeste dos Mortos

Westerado: duplo cano

O que resta de Edith Finch

Mago da lenda

Wolfenstein: Youngblood

Guerra Mundial Z

Worms WMD

Crise de Xeno

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Alan Wake

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N n B

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Aniversário da fábula

Fable II

Fable III

Fallout: New Vegas

Engrenagens da guerra

Gears of War 2

Motores de guerra 3

Gears of War: Julgamento

Jetpac reabastecido

Joy Ride Turbo

Kameo

Lego Star Wars III

Efeito em massa

Ninja Gaiden II

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Viva Piñata

Viva Piñata: problemas no paraíso

Fuzion Frenzy

Panzer Dragoon Orta

