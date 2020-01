Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Xbox possui dois serviços de assinatura para proprietários do Xbox One. Além do Xbox Live Gold , obrigatório para jogos on-line, também há um serviço de assinatura mensal separado para jogadores: Xbox Game Pass.

Dá acesso a mais de 200 jogos para jogar no seu Xbox One por uma taxa mensal. E, ao contrário do julgamento do Project xCloud da empresa, do Google Stadia ou do PlayStation Now , ele não é um serviço em nuvem, portanto você não precisa confiar em suas próprias velocidades de banda larga para jogar.

Você precisa fazer o download dos jogos, mas, uma vez baixado, você tem acesso completo a ele desde que continue pagando a taxa mensal.

Você pode até usar alguns dos jogos incluídos em um PC com Windows 10, através do Xbox Play Anywhere. Mas é apenas um punhado para ser honesto e os proprietários de PCs agora têm seu próprio Xbox Game Pass para PC de qualquer maneira.

Aqui está o nosso guia prático do Game Pass para o Xbox One, incluindo todos os jogos atualmente na plataforma.

O Xbox Game Pass é um serviço de assinatura mensal que fornece acesso a mais de 200 jogos, com curadoria da equipe do Xbox. Você pode baixá-los e reproduzi-los quantas vezes quiser, desde que continue pagando a taxa mensal. Alguns deles também podem ficar indisponíveis à medida que novos títulos são adicionados, mas você também tem a opção de comprar qualquer uma das coleções a preços especiais e exclusivos para membros.

Xbox One, Xbox 360 e jogos originais do Xbox fazem parte da linha, os dois últimos por compatibilidade com versões anteriores e, considerando que os estúdios da 2K, Capcom, Warner Bros e da Microsoft estão entre os editores e desenvolvedores inscritos, há muitos títulos para escolher.

Além disso, a Microsoft adiciona lançamentos de dia e data de seus próprios jogos . Você pode baixar e jogar Crackdown 3, Forza Horizon 4, Sea of Thieves e State of Decay 2, por exemplo - exatamente os mesmos jogos também lançados nas lojas.

Está disponível para os proprietários do Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. O Xbox Game Pass para PC também está disponível no Windows 10, com seu próprio conjunto de jogos.

O Xbox Games Pass custa US $ 7,99 por mês em xbox.com/game-pass .

Você pode cancelar a qualquer momento durante sua associação.

Outra opção economizará muito dinheiro se você também assinar o Xbox Live Gold: Xbox Game Pass Ultimate. Ele ainda joga o novo Xbox Game Pass para PC na mistura por uma boa medida. Todas as três associações custam apenas £ 10,99 por mês no momento.

O Xbox Game Pass está disponível para todos os jogadores do Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition e Xbox One X agora. Você só precisa de uma conta Xbox Live.

O Xbox Game Pass sempre oferecerá mais de 200 jogos, compostos por Xbox One, Xbox 360 e títulos originais compatíveis com versões anteriores do Xbox. Alguns podem ser alternados no futuro para outros jogos, mas aqui está a lista atual de todos os jogos disponíveis no momento:

#IDARB

Absolver

ACA NeoGeo Metal Slug X

Depois da festa

Era das Maravilhas: Planetfall

Alien: Isolation

ARK: Survival Evolved

Ashes Cricket

Astroneer

Bad North: Edição Jotunn

Batman: Cavaleiro Arkham

Batman: Retorno a Arkham

Caçadores de Batalha: Guerra Noturna

Black Desert

bruxa de Blair

Chrome ardente

Borda do sangramento (pré-encomenda)

Manchada de sangue: Ritual da Noite

Tripulação de bombardeiro

Borderlands: a coleção considerável

Portal do Construtor de Bridge

Irmãos: um conto de dois filhos

Cidades: Skylines - Xbox One Edition

ClusterTruck

Costume Quest 2

Repressão 3

Criatura no Poço

Darksiders III

de Blob

Dead By Daylight: Edição Especial

Células mortas

Edição definitiva de Dead Island

Dead Rising 4

Inclinação do Demônio

Descenders

Deus Ex: A humanidade dividida

Devil May Cry 5

Sujeira 4

Dirt Rally 2.0

Desonrado 2

Disneyland Adventures

Doom

eFootball PES 2020 Standard Edition

Enter The Gungeon

Everspace

F1 2018

Fallout 4

Farming Simulator 17

Félix, o Ceifador

Para o rei

Forza Horizon 4: Edição Standard

Frostpunk: Edição de Console

Full Metal Furies

Gears 5 Ultimate Edition

Engrenagens da guerra 4

Gears of War: Edição Ultimate

Giana Sisters: Twisted Dreams - Corte do diretor

Simulador de cabra

Gonner - Edição Blueberry

Grand Theft Auto V

Guacamelee! 2

Guacamelee! Campeonato Super Turbo

Halo 5: Guardiões

Halo Wars 2

Halo Wars: Edição Definitiva

Halo: assalto espartano

Halo: A Coleção Master Chief

Hellblade: Sacrifício de Senua

Olá vizinho

Cavaleiro Oco: Edição do Coração Vazio

Queda humana plana

Jump Force

Just Cause 4

Killer Instinct Classic

Killer Instinct 2 Classic

Killer Instinct: Edição Definitiva

O Reino Come: Libertação

Mundos de Lego

Lichtspeer: Double Speer Edition

Life is Strange Temporada Completa (Episódios 1-5)

Life is Strange: Before the Storm Temporada Completa

Life is Strange 2 (Episódios 1-5)

Montanhas solitárias: Downhill

Marvel vs. Capcom: Infinito

Max: A Maldição da Irmandade

Mega Man Legacy Collection 2

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Survive

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metrô: Last Light Redux

Terra-média: Shadow of Mordor - edição do jogo do ano

Terra-média: Sombra da Guerra

Minecraft

Minit

Momodora: Reverie sob o luar

Monster Hunter: World

Moonlighter

Mortal Kombat X

MudRunner

Munchkin: Missão Quacked

Ano Mutante Zero: Caminho para o Éden

Meu amigo pedro

My Time At Portia

Naruto para Boruto: Shinobi Striker

Neon Chrome

A Jornada do Velho

Operação: O Sol Roubado

Ori e a floresta cega: edição definitiva

Ori e a Vontade dos Wisps (pré-venda - disponível a partir de 11 de março de 2020)

Outer Wilds

Cozido demais! 2

Oxenfree

Pandemia: O Jogo de Tabuleiro

Patológico 2

Dia de pagamento 2: Crimewave Edition

Pilares da Eternidade: Edição Completa

Campos de batalha de PlayerUnknown

Presa

BMX Pro bombeado

Quantum Break

Raiva 2

ReCore: Edição Definitiva

Remanescente: Das Cinzas

Resident Evil 4

Revelações de Resident Evil

Rime

Riptide GP: Renegade

Ascensão e brilho

Ascensão do incursor do túmulo

Riverbond

Rocket League

Ruiner

Rush: Uma Aventura DisneyPixar

Ryse: Filho de Roma

ScreamRide

Sea of Thieves: Edição de Aniversário

Vizinho Secreto

Sombra do incursor do túmulo

Táticas das Sombras: Lâminas do Shogun

Guerreiro das Sombras 2

Shenmue I e II

Silêncio - O Mundo Sussurrado 2

Slay The Spire

Fumaça e sacrifício

Snake Pass

Sniper Elite 4

State of Decay 2 + Expansão Heartland

Estado de Decadência: Ano Um

SteamWorld Dig 2

Stellaris: Console Edition

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Super quente

Grito do supermercado

Marte sobrevivente

Sword Art Online: Fatal Bullet

Tacoma

Terraria

A Saga da Bandeira

A Saga da Bandeira 2

A Saga da Bandeira 3

O Conto do Bardo IV: Corte do Diretor

A trilogia do conto do bardo

O Livro de Contos Não Escritos 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Ilimitado

Os Escapistas 2

A chama no dilúvio

Os Jardins Entre

O clube de golfe 2

Pacote Jackbox Party 2

O videogame de filme Lego Ninjago

O Senhor dos Anéis: Jogo de Cartas de Aventura

Os mundos exteriores

O Teste de Turing

The Walking Dead: a primeira temporada completa

The Walking Dead: Segunda Temporada

The Walking Dead: Michonne - a temporada completa

The Walking Dead: Uma Nova Fronteira - A Temporada Completa (Episódios 1 - 5)

TheHunter: Chamado da Natureza

The Witcher 3: Caça Selvagem

Thimbleweed Park

Bilhete de entrada

A Divisão de Tom Clancy

Tomb Raider: Edição Definitiva

Simulador de batalha totalmente preciso (pré-visualização do jogo)

Faixas - The Train Set Game

Jogo de ganso sem título

Vambrace: Cold Soul

Vampyr

Bastardos vazios

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Corte do diretor

Wasteland 3 (pré-venda)

Nós felizes poucos

Westerado: de cano duplo

O que resta de Edith Finch

Mago da Lenda

Wolfenstein: A Nova Ordem

Wolfenstein II: O Novo Colosso

World War Z

Worms WMD

Expresso da Ilha de Yoku

Yooka-Laylee

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Banjo-Kazooie

Banjo Kazooie: N n B

Banjo-Tooie

Trança

Disney Epic Mickey 2: O Poder de Dois

Double Dragon Neon

Fable Anniversary

Fábula II

Fábula III

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Engrenagens da guerra

Engrenagens da guerra 2

Motores de guerra 3

Gears of War: Julgamento

Hydro Thunder

Jetpac Reabastecido

Kameo

King of Fighters 98: Ultimate Match

Lego Star Wars III

Efeito em massa

Metal Gear Solid HD Edition: 2 e 3

Metal Slug 3

MX vs ATV Reflex

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Raiva

Saints Row: The Third

Samurai Shodown II

Viva Piñata

Viva Piñata: problemas no paraíso