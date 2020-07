Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aprendemos recentemente que o Xbox Series X será totalmente compatível com todos os jogos disponíveis para o Xbox One, o que é excelente, pois continua sendo também um dos nossos recursos favoritos do Xbox One S e Xbox One X.

As máquinas de geração atual podem reproduzir uma enorme biblioteca de títulos Xbox 360 e Xbox originais. Ótimo para quem tem uma grande coleção de jogos antigos e para quem perdeu a primeira vez.

Então, aqui explicamos como a compatibilidade com versões anteriores do Xbox One funciona e revelamos toda a lista de jogos clássicos que você pode jogar no seu console agora.

O Xbox One é capaz de jogar Xbox 360 e jogos originais do Xbox por meio de um software de emulação que faz o console pensar que é uma máquina de última geração com a finalidade de jogar jogos mais antigos.

Quando um jogo suportado é iniciado na máquina, o Xbox One abre o emulador e, em todos os aspectos, o jogo funciona como se estivesse sendo executado em um console Xbox 360 ou Xbox. A tela de abertura aparece primeiro e o jogo carrega.

Todos os outros aspectos e recursos que normalmente estariam disponíveis em um Xbox 360 ou Xbox também estão disponíveis no Xbox One, incluindo o hub no primeiro (que pode ser aberto através da pressão simultânea do menu e dos botões de exibição no controle do Xbox One ) Além disso, todos os novos recursos do Xbox One funcionam, incluindo a capacidade de capturar telas, gravar e compartilhar vídeos de jogos.

O Xbox oferece compatibilidade com versões anteriores gratuitamente.

Se você já possui um jogo compatível, não precisa pagar nada para jogá-lo no Xbox One.

Obviamente, custa comprar novos jogos Xbox 360 ou Xbox que funcionam na máquina.

Muitos dos jogos com compatibilidade com versões anteriores também estão disponíveis como parte de uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate . Por 10,99 libras por mês, você obtém acesso a mais de 200 jogos para baixar e jogar no console, compostos por uma mistura de jogos clássicos do Xbox 360 e Xbox, além de muitos outros títulos do Xbox One. Você também obtém acesso a jogos on-line através do Xbox Live Gold e até do Game Pass para PC.

A compatibilidade com versões anteriores do Xbox One funciona com conteúdo digital e também com jogos em disco. De fato, se você inserir um disco suportado no seu Xbox One, a máquina fará o download do jogo primeiro na loja Xbox - embora você precise que o disco esteja na máquina toda vez que você jogar.

Se você possui uma cópia digital de um jogo compatível, ela aparece na sua lista de jogos, pronta para download. Verifique seu hub My Games & Apps para ver se algum deles está listado entre os jogos ainda a serem instalados.

Os jogos Xbox 360 e Xbox compatíveis estão listados para compra na loja de jogos Xbox One. Se você é um membro do Xbox Live Gold, também recebe jogos gratuitos do Xbox 360 para baixar todos os meses, juntamente com os títulos do Xbox One, como parte do esquema Games for Gold.

Isso significa que você recebe dois jogos gratuitos do Xbox One e dois gratuitos do Xbox 360 por mês.

Os preços dos jogos Xbox 360 e Xbox na loja online variam, mas começam em torno de £ 5.

Se você originalmente configurou o Xbox 360 para salvar jogos na nuvem, poderá baixar os arquivos salvos na versão Xbox One e continuar. Os arquivos da nuvem estão permanentemente associados ao seu gamertag, portanto o Xbox One deve fazer isso automaticamente.

Se você salvou apenas o progresso no jogo localmente, no disco rígido, será necessário reiniciar o Xbox 360 e salvá-lo na nuvem. Se você não tiver mais o Xbox 360, infelizmente não poderá acessar os arquivos.

Considerando que o Xbox de primeira geração não salvou jogos na nuvem da mesma maneira, você não pode continuar com jogos salvos antigos.

Existem centenas de títulos do Xbox 360 disponíveis como parte do esquema de compatibilidade com versões anteriores e quase 30 jogos originais do Xbox.

Jogos como a série original Guitar Hero e Rock Band não funcionam, pois exigem acessórios proprietários que não são compatíveis, nem os que exigem a câmera de movimento Kinect original. Mesmo se você tiver o Xbox One Kinect, ele não será compatível com os jogos anteriores do Xbox 360 Kinect.

Infelizmente, o Xbox anunciou na E3 2019 que não fará mais nenhum jogo Xbox 360 / Xbox adicional compatível com o Xbox One, a fim de se concentrar na próxima máquina Xbox , Xbox Series X.

Aqui está uma lista completa e final dos jogos originais do Xbox disponíveis com compatibilidade com versões anteriores do Xbox One:

Armado e perigoso

Preto *

Blinx: O Varredor do Tempo *

BloodRayne 2 *

Repartição *

Conker: Ao vivo e recarregado *

Céus Carmesins: Caminho Alto para a Vingança *

Mortos pelos Direitos *

Destrua todos os seres humanos! *

Guerreiro de espectro completo *

Fuzion Frenzy *

Agarrado pelos Ghoulies *

Caçador: O acerto de contas *

Indiana Jones e o túmulo do imperador

Império Jade *

Rei dos Lutadores Neowave *

Mercenaries: Playground of Destruction *

MX desencadeado *

Ninja Gaiden Black *

Panzer Dragoon Orta *

Ação Panzer Elite: Fields of Glory *

Príncipe da Pérsia: as areias do tempo *

Psiconautas *

Facção Vermelha II *

Piratas de Sid Meier! *

Esfinge e a múmia amaldiçoada

SSX 3 *

Star Wars Battlefront *

Star Wars Battlefront II *

Cavaleiro Jedi de Star Wars: Academia Jedi *

Star Wars Jedi Starfighter *

Guerra nas Estrelas: Cavaleiros da República Velha *

Cavaleiros de Guerra nas Estrelas da Velha República II: Os Senhores Sith *

Comando Star Wars Republic *

The Elder Scrolls III: Morrowind *

Célula Splinter de Tom Clancy

Splinter Cell Double Agent de Tom Clancy

Teoria do caos celular de Tom Clancy

A Célula Splinter de Tom Clancy amanhã

Campeonato irreal 2: o conflito de Liandri

E aqui está uma lista completa e final dos jogos do Xbox 360 disponíveis com compatibilidade com versões anteriores do Xbox One:

0 dia Ataque na Terra

3D Ultra Minigolf

Um reino para Keflings

Um mundo de Keflings

Ás Combate 6: Incêndios de Libertação

Aegis Wing

Idade do espólio

AirMech Arena

Alan Wake

O pesadelo americano de Alan Wake

Aventuras no Alasca

Alice: Madness Returns

Alien Hominid HD

Aliens vs Predator

Besta Alterada

Terra de zona de guerra de anomalia

Aqua

Arkanoid Live!

Exército de dois

Credo do assassino *

Assassins Creed II

Assassins Creed III

Bandeira negra de Assassins Creed IV

Assassins Creed Liberation HD

Assassins Creed Rogue

Revelações de Assassins Creed

Heróis de assalto 2

Asteroids & Deluxe

Astropop

Ira de Asura

Axel & Pixel

Babel Rising

Elo dos Insetos

Banjo Kazooie *

Banjo-Kazooie: Parafusos e porcas *

Banjo-Tooie *

Batman: Origens Arkham

Teatro BattleBlock

Battlefield 2: Combate Moderno

Campo de batalha 3

Battlefield 1943

Battlefield: Bad Company

Battlefield: Bad Company 2

Battlestations: Midway

Battlestations Pacific

Bayonetta

Beatn Groovy

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Bellator: Massacre no MMA

Além do Bem e do Mal HD

Comando biônico rearmado 2

Bioshock

Bioshock 2

Bioshock Infinite

Cavaleiros de Sangue

Sangue do lobisomem

Forja Sangrenta

BloodRayne: Traição

Dragão azul

Bomberman Battlefest

Boom Boom Rocket

Borderlands

Borderlands 2

Preso pela chama

Trança

Desafio Cerebral

Brave: The Video Game

Irmãos de Armas: Estrada do Inferno

Lenda brutal

Bullet Soul

Bullet Soul -Infinite Burst-

Bully Scholarship Edition

Paraíso Burnout

Caças Perigosas de Cabela 2013

Expedições de Caça de Cabela

Sobrevivência de Cabela: SoK

Call of Duty 2

Call of Duty 3

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty: Guerra Avançada

Call of Duty Black Ops

Call of duty black ops II

Call of Duty: Fantasmas

Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Mundo em Guerra

Call of Juarez: Preso em Sangue

Chamada de Juarez Gunslinger

Call of Juarez: O Cartel

Capcom Arcade Cabinet

Carcassonne

Carros: Mater-National

Cars 2: O Jogo de Vídeo

Castle Crashers

Castelo da Ilusão, estrelado por Mickey Mouse

CastleStorm

Castlevania: Harmonia do Desespero

Castlevania: Senhores das Sombras

Castlevania: Senhores das Sombras 2

Castlevania: Lords of Shadow - Espelho do Destino HD

Castlevania: Sinfonia da Noite

Catherine

Centopéia e Milípede

Filho do Éden

Revolução da Civilização *

Clannad

Comic Jumper

Zona Comix

Comande e conquiste a ira de 3 Kane

Comande e conquiste 3 guerras de tiberium

Comando e conquista Red Alert 3

Comande e conquiste o desafio do comandante do Alerta Vermelho 3

Comandantes: Ataque

Condenado: Origens criminais

Contra

Costume Quest

Costume Quest 2

Counter-Strike: Go

Repressão *

Repressão 2

Táxi louco

crise

Crysis 2

Crysis 3

Defensores de Cristal

Inferno de Dante

Almas escuras

Vazio escuro

Darksiders *

Darksiders II

Daytona USA

De Blob 2

Deadfall Adventures

Deadliest Warrior

Premonição mortal

Dead Rising 2: Case West

Dead Rising 2: Caso Zero

Espaço morto

Dead Space 2

Espaço morto 3

Ignição do espaço morto

Deadliest Warrior: Legends

Deathspank TOV

Grade de Defesa: O Despertar

Deus Ex: Revolução Humana

Deus Ex: Revolução Humana - Corte do Diretor

Dig Dug

DiRT 3

DiRT Showdown

Discos de Tron

Disney Bolt

Disney Epic Mickey 2: O Poder de Dois

Divindade II - A Saga Cavaleiro Dragão

Domino Master

Doom

Doom II

Doom 3: Edição BFG

Doritos Crash Course

Dragão Duplo: Neon

Dragon Age 2

Dragon Age: Origins

Covil do Dragão

Driver San Francisco

Duck Tales: Remastered

Duke Nukem Forever

Dungeon Siege III

Dungeons & Dragons: Crônicas de Mystara

E4

Earth Defense Force 2017

Força de Defesa da Terra 2025

Força de Defesa da Terra: Armageddon de Insetos

Minhoca Jim HD

Coma chumbo

Braços Encantados

Experiência de Encleverment

Escravizados: Odisséia para o Ocidente

Escape Dead Island

F1 2014

Aniversário da fábula *

Fábula II *

Fable II Pub Games

Fábula III *

Fable Heroes

Faery: Lendas de Avalon

Fallout 3 *

Fallout: New Vegas

Far Cry 2

Far Cry 3

Far Cry 3 Dragão Sangrento

Far Cry Classic

Far Cry Instincts Predator

Frenzy de alimentação

Feeding Frenzy 2: Naufrágio

Vipers de combate

Final Fantasy XIII *

Final Fantasy XIII-2 *

Luta Final: Duplo Impacto

Flashback

Rebanho!

Forza Horizon *

Jogo sujo

Fret Nice

Frogger

Frogger 2

Do pó

Frontlines: Fuel of War

Combustível

FunTown Mahjong

Galaga

Legiões de Galaga

Galaga Legions DX

Garou: Marca dos Lobos

Gatling Gears

Engrenagens da guerra

Engrenagens da guerra 2 *

Gears of War 3 *

Gears of War: Julgamento

Geometry Wars 3: Dimensions Evolved

Geometry Wars: Retro Evolved

Geometry Wars: Retro Evolved 2

Caça-fantasmas

Caça-fantasmas: Santuário do Lodo

Gin Rummy

Girl Fight

Vai! Vai! Break Steady

Simulador de cabra

Machado dourado

Golf: Tee-Up!

Grand Theft Auto IV + episódios de Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Greg Hastings Paintball 2

Posição de largada 2

Autosport da grade

Gripshift

Heróis Guardiões

Heróis Gunstar

Gyromancer

Gyruss

Herói de meio minuto - Super Mega Neo Climax -

Halo 3 *

Halo 3: Edição da Campanha ODST

Halo 4

Aniversário de Halo: Combat Evolved

Halo: Reach

Halo: assalto espartano

Halo Wars

Hard Corps: Revolta

Gamão de madeira

Corações de madeira

Pás de madeira

Harms Way

Casa assombrada

Arma pesada

Hexic 2

Hexic HD

Hitman: Absolvição

Dinheiro de sangue assassino

Hitman HD Pack

Hydro Thunder

Hidrofobia

Eu estou vivo

Ikaruga

Ilomilo

Descoberta infinita

Deuses injustos entre nós

Planeta das Sombras Insanamente Torcida

Interpol

Brigada de Ferro

Offroad de Jeremy McGrath

Jet Set Radio

Jetpac Reabastecido

Jewel Quest

Joe Danger 2: O Filme

Joe Danger Edição Especial

Justa

Joy Ride Turbo

Juju

Jurassic Park: O Jogo

Justa causa

Just Cause 2

Kameo: Elementos de Poder *

Kane & Lynch 2

Killer is Dead

Reinos de Amalur: acerto de contas

KOF Sky Stage

Lara Croft e o Guardião da Luz

Aniversário de Lara Croft Tomb Raider

Lazy Raiders

Left 4 Dead *

Left 4 Dead 2 *

Lego Batman

Lego Batman 2: Super-Heróis da DC

Lego Indiana Jones

Lego Indiana Jones 2

Piratas do Lego do Caribe: o jogo de vídeo

Lego Star Wars: A Saga Completa

Lego Star Wars II: A Trilogia Original

Lego Star Wars III: As Guerras Clônicas

Relâmpago retorna: Final Fantasy XIII *

Limbo

Lode Runner

Odisséia Perdida

Planeta perdido

Lost Planet 2

Lost Planet 3

Lost Planet Colonies

Lumines Live!

Luxor 2

Mad Tracks

Madballs Babo: Invasão

Mafia 2

Magic 2012

Magic 2013

Magic 2014 - Duelos dos Planinautas

Magic: The Gathering

Maratona: Durandal

Marlow Briggs e a máscara da morte

Marte: Registros de Guerra

Efeito em massa

Efeito de massa 2

Efeito em massa 3

Matt Hazard: BBB

Medalha de Honra no Ar

Conheça os Robinsons

Mega Man 9

Mega Man 10

Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Solid 2 e 3 HD

Metal Gear Solid Peace Walker Edição em HD

Metal Slug 3

Metal Slug XX

Midnight Club: Los Angeles

Origens do Midway Arcade

Poder e Magia Clash of Heroes

Loucura militar

Borda do espelho *

Comando de mísseis

Mônaco: O que é seu é meu

Segunda à noite de combate

Monkey Island: Edição Especial

Monkey Island 2: Edição Especial

Acordo de monopólio

Monopoly Plus

Moon Diver

Loucura do motocross

Mr Driller Online

Senhora Pac-Man

Ms. Splosion Man

Mutant Blobs Attack !!!

Império da Tempestade Mutante

Tempestade Mutante Recarregada

MX vs. ATV Reflex

N +

NBA Jam: On Fire Edition

Coliseu de Batalha NeoGeo

Novo Rally-X

Noites em sonhos ...

Nin2-Jump

Ninja Gaiden II

Ninja Gaiden 3: Fio da Navalha

De Orcs e Homens

OFP: Rio Vermelho

Omega Five

Ponto de inflamação da operação: Dragon Rising

Orcs devem morrer!

Outland

soberano

Overlord II

Pac-Man

Pac-Man: Edição do Campeonato

Pac-Man: Championship Edition DX +

Museu Pac-Man

Peggle

Peggle 2

Escuro perfeito *

Zero escuro perfeito *

Persona 4 Arena

King Kong de Peter Jackson: o jogo oficial do filme

Phantasy Star II

Phantom Breaker: Campo de Batalha

Pinball FX

Planetas sob ataque

Plantas versus zumbis

Poker Smash

Port Royale 3 Piratas e Mercadores

Portal 2 *

Portal: Ainda Vivo *

Presa

Príncipe da Pérsia

Prince of Persia Classic

Príncipe da Persia As Areias Esquecidas

Puro

Putty Squad

Puzzle Quest

Puzzle Quest 2

Puzzle Quest Galactrix

Puzzlegeddon

Qix ++

Quantum Conundrum

Dimensões do tipo R

Raiva

Raiden IV

Raskulls

Rayman 3 HD

Rayman Legends

Rayman Origins

Rayman Raving Rabbids

Redenção Red Dead *

Facção Vermelha: Armageddon

Facção Vermelha: Campos de Batalha

Código Resident Evil: Veronica X

RoboBlitz

Cavaleiro do foguete

Tênis de mesa Rockstar

Rumble Roses XX

Runner2

RUSE

Sagrado 3

Cidadela Sagrada

Saints Row

Saints Row 2

Saints Row IV

Saints Row: Gat fora do inferno

Saints Row: The Third

Sam & Max Salve o Mundo

Sam & Max Além do Tempo e do Espaço

Samurai Shodown II

Scarygirl

Ferro velho

ScreamRide

Sega Bass Fishing

Coleção Sega Vintage: Alex Kidd & Co.

Coleção Sega Vintage: Golden Axe

Coleção Sega Vintage: Monster World

Coleção Sega Vintage: Streets of Rage

Coleção Sega Vintage: Toejam & Earl

Mundo Sensível do Futebol

Assalto das Sombras / Tenchu

Shadow Complex

Shadowrun

Sombras dos Malditos

Haste 2

Shinobi

Shotest Shogi

Nebulosa do fragmento

Revolução da civilização de Sid Meier

Tempestade de colina silenciosa

Silent Hill: Coleção HD

Regresso a casa de Silent Hill

Sine Mora

Patim

Skate 3 *

Skydive

Skullgirls

Slender: The Arrival

Armas pequenas

Sniper Elite V2

Soltrio Solitaire

Sonic 4 Episódio II

Sonic e All-Stars Racing transformados

Sonic & Knuckles

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic CD

Sonic Generations *

Sonic os lutadores

Sonic O ouriço

Sonic o ouriço 2

Sonic o ouriço 3

Sonic The Hedgehog 4 Episódio I

Sonic Unleashed

Soulcalibur

Soulcalibur II HD

South Park: A vara da verdade

Space Ark

Girafa do espaço

Space Invaders Infinity Gene

Operações especiais: a linha

Spelunky

Split / Second

Splosion Man

SSX

Empilhamento

Star Ocean: The Last Hope

Guerra nas Estrelas: A Força Liberada *

Guerra nas Estrelas: A Força Liberada II

Steins; Portão Hiroin, o Amor ao Amor

Steins; Fenograma de restrição linear de portas

Steins; Gate (versão original)

Strania

Street Fighter IV

Dublê: Ignição

Super Cobra

Super Meat Boy

Super Puzzle Fighter II Turbo

Super Street Fighter IV: Edição Arcade

Comandante Supremo 2

Syberia

Sindicato

Recuo da Tecmo Bowl

Tekken 6

Tekken Tag Tournament 2

Texas Hold Em

Mesa: XCOM desclassificado

A escuridão

A escuridão II

A caverna

The Elder Scrolls IV: Oblivion *

O rei dos lutadores 2002 jogo ilimitado

O Rei dos Lutadores 98 Ultimate Match

O rei dos lutadores XIII

The Maw

As desventuras do PB Winterbottom

A caixa laranja *

Os Splatters

Os mortos que caminham

Os mortos-vivos: Michonne

The Walking Dead: Segunda Temporada

The Witcher 2: Assassinos de Reis *

Bilhete de entrada

Mudança de horário

Guerra de Tom Clancy

Ghost Recon de Tom Clancy: guerreiro avançado

Ghost Recon de Tom Clancy: Guerreiro avançado 2

Tom Clancys Ghost Recon: Soldado do Futuro

Tom Clancys HAWX

Tom Clancys Rainbow Six Vegas

Tom Clancys Rainbow Six Vegas 2

Lista negra de células fragmentadas de Tom Clancy *

Convicção de células fragmentadas de Tom Clancy *

Agente duplo Splinter Cell de Tom Clancy *

Tomb Raider: Legend

Submundo do incursor do túmulo

Too Human

Luz da tocha

Tour de France 2009

Tour de France 2011

Tower Bloxx Deluxe

Soldados de brinquedo

Soldados de brinquedo: Guerra Fria

Turbos de caixa de brinquedos

Trials Evolution

Trials HD

Triggerheart Exelica

Trine 2

Tron: Evolução

Tropico 4

Americanos feios: Apocalypsegeddon

Saga não consolidada

Ressaca

Torneio irreal III

Vencer

Virtua Fighter 2

Prova Final do Virtua Fighter 5

Virtual-On

Viva Piñata *

Viva Piñata: problemas no paraíso *

Wolfenstein 3D

Quebra-cabeça de palavras

XCOM: Inimigo Desconhecido

XCOM: inimigo interno

Yosumin! Viver

Coleção Zone of Enders HD

Zuma

A Vingança de Zuma

* Esses jogos são aprimorados para o Xbox One X, o que significa que eles têm aprimoramentos na taxa de quadros e / ou resolução quando jogados no One X.