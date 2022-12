Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A geração atual de consoles pode ter elevado os jogos a um novo nível, mas graças à decisão da Microsoft de tornar o Xbox Series X e S parte do mesmo ecossistema que o Xbox One, todos eles são compatíveis com os mesmos acessórios.

Isso inclui discos rígidos externos para armazenar grandes coleções de jogos.

Há algumas advertências, especialmente com as máquinas mais novas, mas se você quiser armazenar 10s (mesmo centenas) de jogos compatíveis com o Xbox One e/ou jogos retrocompatíveis em seu console novo ou antigo sem ter que recarregá-los a cada vez, você pode fazê-lo em um drive USB 3.0 (ou superior).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Além disso, exclusivo para Xbox Series X/S, você também pode usar um cartão oficial de expansão de armazenamento da Seagate para expandir a capacidade de armazenamento interno.

Veja aqui como fazer as duas coisas.

Antes de começarmos, vale notar que um Xbox One usará um drive externo exatamente da mesma forma que seu drive interno, por isso é uma solução ideal e poderia melhorar muito a quantidade de jogos que você pode armazenar de uma só vez.

O Xbox Series X e S só pode jogar jogos de próxima geração a partir de seus drives internos (ou cartão de expansão de armazenamento), mas pode jogar Xbox One, Xbox 360 e jogos Xbox originais a partir de uma alternativa USB (mesmo com o rápido currículo habilitado), portanto, pode ser que você coloque todos os seus jogos compatíveis com versões anteriores em um drive externo, reservando seu SDD interno para jogos X/S nativos.

Escolhendo um drive

Se você tiver um Xbox Series X ou Xbox Series S, você pode optar por um Cartão de Expansão de Armazenamento Seagate que se encaixa na parte de trás de qualquer uma das máquinas de próxima geração.

Ele está disponível nos tamanhos 512GB, 1TB e 2TB, mas é bastante caro. Entretanto, ele funciona exatamente como o armazenamento interno e é a única expansão que permitirá todas as características de próxima geração e os tempos de carregamento das duas máquinas.

squirrel_widget_3659696

Alternativamente, você pode usar um drive externo desde que seja compatível com USB 3.0 ou superior (na verdade, você pode usar até três deles, um para cada porta USB no Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, ou Xbox Series X). Lembre-se, porém, como já dissemos acima, jogos com otimizações para Xbox Series X e S não serão jogados a partir de um drive USB, portanto, esta é uma solução apenas para Xbox One e outros jogos compatíveis com versões anteriores.

Se você estiver satisfeito com isso, há muitos drives externos para escolher. Optamos por um drive de 2TB Seagate Game Drive projetado especialmente para o Xbox. Ele é USB 3.0, não requer uma fonte de alimentação externa, portanto não ocupa uma tomada adicional sob nosso gabinete AV, e seu tabuleiro adornado com Xbox faz dele um bom ajuste.

squirrel_widget_3519867

Alternativamente, você também pode obter uma edição Xbox ou uma versão padrão da unidade de jogo WD_Black P10. Ela foi especialmente projetada para jogos, com uma construção robusta e armazenamento de até 5 TB por pouco mais de £140, por isso é um pouco uma pechincha para essa quantidade de capacidade.

Você pode até mesmo pagar um pouco mais e optar por uma unidade de 7200 RPM (a Unidade de Jogo Seagate é de 5400 RPM) ou até mesmo um SSD externo acionado por USB, mas nós optamos por conveniência, sem barulho e preço.

Observe, porém, que um SSD externo de terceiros pode oferecer tempos de carregamento mais rápidos, mas não se comportará da mesma forma que o Cartão de Expansão de Armazenamento oficial.

A configuração

Incluímos fotos de como montar um drive externo com o Xbox One, mas ele é idêntico no Xbox Series X/S.

Uma vez que você tenha seu drive à mão, a configuração é simples. Conecte-o em uma das três portas USB quando seu Xbox estiver ligado. Uma mensagem aparecerá na tela para mostrar que reconhece que o drive foi conectado.

Você pode ir para as configurações através da interação com a janela pop-up ou ir para lá manualmente e entrar nas configurações do "Sistema".

10 melhores presentes de jogos para 2022 Por Max Freeman-Mills · 17 Dezembro 2021 O que você recebe o jogador em sua vida? Aqui estão nossas escolhas de alguns dos melhores acessórios para jogos ao redor

Lá, você verá o ícone "Dispositivos de armazenamento". Selecione-o e a próxima página mostrará seu disco rígido externo existente junto com o novo.

Muito provavelmente, o disco precisará ser formatado antes de poder ser usado para qualquer outra coisa que não seja armazenar arquivos de vídeo, imagem e música, especialmente se ele tiver saído diretamente da embalagem. O Xbox precisa fazer isso por si só. Portanto, escolha a nova unidade e desça até a opção "Formatar". Selecione "Formatar dispositivo de armazenamento" e uma nova tela aparecerá com um teclado para selecionar o nome da unidade.

Mantemos o nome padrão "Externo" e escolhemos instalar novos jogos e aplicativos no novo drive quando solicitado.

A formatação do drive não leva mais do que cinco ou seis segundos e você está pronto para ir.

Em sua tela My Games & Apps, você verá agora que todo o armazenamento disponível, tanto interno quanto externo, é acumulado em uma única estatística.

Também recomendamos que você desligue completamente seu Xbox One/Series X/S e reinicialize. Fizemos isso e o drive funcionou muito bem logo em seguida.

Movendo jogos e desempenho

Naturalmente, a diferença de desempenho entre um drive externo e o SSD dentro da Série X/S do Xbox é significativa.

Entretanto, quando se trata dos modelos Xbox One, nossos testes não encontraram nenhuma diferença discernível nas velocidades de carregamento em geral.

A movimentação de jogos entre os drives nos consoles depende das diferentes tecnologias - é obviamente muito mais rápida na próxima geração. Mas a movimentação de cerca de 60GB no Xbox One X para um drive externo levou pouco mais de 40 minutos no total.

Um benefício de mover jogos do drive interno para o externo é que você poderá jogar seus títulos baixados no Xbox One ou Series X/S de um amigo, bastando conectar o disco rígido ao console dele ou dela e entrar em seu perfil. Você não precisará então recarregar nenhum jogo que deseje jogar.

O mesmo é verdade se você quiser mover seus próprios jogos do Xbox One para a Série X/S.

Escrito por Rik Henderson.