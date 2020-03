Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Podemos estar prestes a embarcar em uma nova geração de jogos, mas este ainda está indo muito forte - e com circunstâncias recentes, significando que estamos gastando mais tempo em casa, jogos baixados digitalmente são ainda mais procurados.

No entanto, com isso em mente, 500 GB - o tamanho do disco rígido nos consoles Xbox One e PS4 padrão - simplesmente não é suficiente.

Você pode optar por um modelo de 1 TB do Xbox One S ou Xbox One X , que vem com 1 TB como padrão, mas considerando os jogos agora chegarem a 110 GB mesmo sem aprimoramentos em 4K (sim, Red Dead Redemption 2 , estamos procurando para você), mesmo isso será difícil para caber em muitos títulos.

E, com jogos desse tamanho levando uma idade absoluta para baixar em banda larga, mesmo com uma conexão de 100 Mbps ou mais, não é ideal ter que excluir jogos para dar espaço a novos.

Existe uma solução embora. Você sempre pode adicionar ou substituir o disco rígido. E no Xbox One, Xbox One S ou Xbox One X, isso é uma bobagem. Nem sequer precisa de uma chave de fenda.

Felizmente, o Xbox One reconhece discos rígidos externos, desde que tenham uma conexão USB 3.0. Uma vez instalados, eles podem ser usados exatamente da mesma maneira que o HDD interno existente.

Fizemos isso de fato, expandindo nosso próprio disco rígido do Xbox One em mais 2 TB, o suficiente para cerca de 100 jogos estimados (em média, de 20 a 25 GB por jogo) ou 20 aprimorados de ponta títulos no Xbox One X. Além disso, ele roda da maneira mais suave, se não mais rápida do que a unidade interna que acompanha o Xbox One e Xbox One S. Veja como ...

A primeira escolha que você precisa fazer é qual unidade externa você usará. Escolhemos um Seagate Game Drive de 2 TB projetado especialmente para o Xbox . É USB 3.0, não requer uma fonte de energia externa, portanto, não ocupa um soquete adicional sob o nosso gabinete AV, e sua face adornada com Xbox o torna um bom ajuste. Por menos de £ 65 por 2 TB, também é um bom valor.

Como alternativa, você também pode obter uma edição Xbox One ou versão padrão do WD_Black P10 Game Drive . Foi especialmente desenvolvido para jogos, com uma construção robusta e armazenamento de até 5 TB por cerca de £ 130. Depende apenas do seu orçamento.

Você pode até pagar um pouco mais e optar por uma unidade de 7200 RPM (a Seagate Game Drive é de 5400 RPM), mas optamos por conveniência, sem barulho e preço. E, afinal, as unidades internas do Xbox One e Xbox One S também são 5400 RPM, portanto o desempenho será pelo menos igualado a elas.

E você pode adicionar várias unidades - afinal, existem três portas USB 3.0 no Xbox One. Esteja ciente, no entanto, de que o Xbox One só pode aceitar até três unidades externas no total, portanto, não há encadeamento adicional.

Depois de ter seu drive em mãos, a configuração é simples. Conecte-o a uma das três portas USB 3.0 (duas na parte traseira, uma na frente ou lateral, dependendo do modelo) quando o Xbox One estiver ligado. Uma mensagem será exibida na tela para mostrar que reconhece que a unidade foi conectada.

Você pode ir para as configurações através da interação com o pop-up ou ir para lá manualmente e inserir as configurações de "Sistema".

Lá você verá o ícone "armazenamento". Selecione-o e a próxima página mostrará seu disco rígido externo existente ao lado do novo.

Com toda a probabilidade, a unidade precisará ser formatada antes de poder ser usada para outra coisa que não seja o armazenamento de arquivos de vídeo, imagem e música, especialmente se sair diretamente da embalagem. O Xbox One precisa fazer isso sozinho. Então escolha a nova unidade e role para baixo até a opção "Formato". Selecione "Formatar dispositivo de armazenamento" e uma nova tela será exibida com um teclado para selecionar o nome da unidade.

Mantivemos o nome padrão "Externo" e optamos por instalar novos jogos e aplicativos na nova unidade, quando solicitado.

A formatação da unidade não leva mais que cinco ou seis segundos e você estará pronto.

Agora, na tela Meus jogos e aplicativos, você verá que todo o armazenamento disponível, interna e externamente, é acumulado em uma estatística.

Também recomendamos que você desligue completamente o Xbox One e reinicie. Fizemos e a unidade funcionou muito bem logo depois.

Em nossos testes, não encontramos nenhuma diferença discernível nas velocidades de carregamento em geral, pelo menos no Xbox One e no Xbox One S originais - você sempre pode optar por uma SSD (unidade de estado sólido) mais rápida, mas consideravelmente mais cara.

A unidade interna no Xbox One X é muito mais rápida em operação, portanto, você pode ter um pequeno atraso nas velocidades, mas o armazenamento extra mais do que compensa isso.

Também decidimos mover alguns jogos do drive para o drive para ver quanto tempo leva e descobrimos que mover o gigantesco 58GB de Halo: The Master Chief Collection (antes das melhorias no Xbox One X) levou pouco mais de 40 minutos no total.

Um benefício de mover jogos da unidade interna para a externa é que você poderá reproduzir os títulos baixados no Xbox One de um amigo, apenas conectando o disco rígido ao console dele e entrando no seu perfil. Você não precisa baixar novamente os jogos que deseja jogar. Essa é outra boa razão para optar por uma unidade USB 3.0 mais portátil como a Seagate Game Drive.