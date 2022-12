Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Portkey Games abriu suas portas para outra vitrine de jogo em torno do Hogwarts Legacy esta semana, mostrando alguns novos vislumbres interessantes do jogo.

É um vídeo bastante detalhado que percorre a travessia do mundo, combate e algumas outras atividades secundárias, então vale a pena assistir se você está ansioso para o jogo.

Em primeiro lugar, você pode dar uma olhada em vassouras voando pelo mundo aberto, que parece detalhado e exuberante, além da opção de montar um Hippogriff em vez disso, para um visual mais imponente.

A vitrine nos dá uma rápida visão de como as áreas mudarão entre as estações, ganhando um cobertor de neve no inverno, por exemplo, antes de passar para o combate.

Ao longo de cinco ondas, podemos ver um monte de feitiços e itens em uso durante uma sessão de arena de duelo, incluindo o negócio Avada Kedavra.

O vídeo termina após uma olhada no Room of Requirement, um recurso conhecido dos fãs da franquia que abrigará algumas atualizações que podemos desbloquear, incluindo roupas personalizáveis que embalam em estatísticas, graças às propriedades mágicas.

É uma maneira inteligente de ligar as atualizações ao mundo do jogo, à nossa mente. A reviravolta final na vitrine parece ser nosso personagem sendo sugado para dentro de um livro muito parecido com o que Harry e Ginny Weasley fizeram com o diário de Tom Riddle em A Câmara dos Segredos.

Supomos que este seria o livro de outra pessoa desta vez, mas faz sentido que ele não seja o primeiro feiticeiro a seqüestrar memórias em um tomo. Sem dúvida, teremos que esperar para saber mais sobre este tema misterioso.

Escrito por Max Freeman-Mills.