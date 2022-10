Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já faz um tempo desde que Rocksteady largou um novo jogo, mas a expectativa está aquecendo para seu próximo título - Suicide Squad: Matar a Liga da Justiça.

O jogo vai ver os jogadores assumirem o controle do infame elenco de bandidos, pois são forçados a lutar contra os verdadeiros grandes do mundo dos quadrinhos de DC, do The Flash ao Super-Homem. Descubra todos os detalhes chave aqui mesmo.

Esquadrão de Suicídios: Data de lançamento da Liga da Justiça

Temos estado esperando pela Brigada de Suicídios: Matar a Liga da Justiça por um tempo agora - afinal, estava previsto para ser liberado no final de 2022.

Entretanto, o jogo está agora preso em uma janela de lançamento da Primavera de 2023, sem uma data mais precisa do que essa.

Tomamos a difícil decisão de atrasar o Suicide Squad: Matar a Liga da Justiça para a Primavera de 2023. Sei que um atraso é frustrante, mas esse tempo está passando para fazer o melhor jogo possível. Estou ansioso para trazer o caos para Metropolis juntos. Obrigado por sua paciência. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak- Sefton Hill (@Seftonhill) 23 de março de 2022

Esse atraso foi anunciado em março de 2022, como você pode ver acima, com muitos avisos, e não ouvimos muito sobre o jogo desde esse ponto, então esperamos que não demore muito até que tenhamos uma data de lançamento mais firme para colocar no calendário.

Brigada de Suicídios: Matem as plataformas da Liga da Justiça

Esta é uma experiência de próxima geração (ou geração atual, realmente), portanto você só poderá jogar o Suicide Squad: Matar a Liga da Justiça na PlayStation 5, Xbox Series X/S ou no PC.

Isso deve significar que teremos alguns visuais impressionantes, juntamente com um som mais imersivo e um amplo senso de escala desbloqueado pelo hardware mais novo.

Brigada de Suicídios: Matar os trailers da Liga da Justiça

Tivemos alguns vislumbres da Brigada de Suicídios: Matar a Liga da Justiça, sob a forma de diferentes tipos de trailers.

O primeiro trailer teaser do jogo foi lançado em agosto de 2020.

É um trailer CGI, por isso não podemos colocar muito nele, mas ele mostrou o tom que o Rocksteady está querendo com alguns momentos engraçados e peculiares.

Então, em outubro de 2021, temos um trailer com muito mais motor que mostra a história do jogo e um monte de adversários que estaremos lutando durante ele.

Finalmente, em dezembro de 2021, temos um trailer de gameplay real que apresenta uma visão rápida de como cada um dos quatro personagens do jogo irá controlar, enquanto eles tentam lutar contra The Flash.

O Esquadrão Suicida: Matar a história da Liga da Justiça

A partir dos reboques lançados até agora, é realmente possível construir uma idéia bastante clara da história que irá alimentar o Esquadrão Suicida: Matar a Liga da Justiça.

Como nos filmes e histórias em quadrinhos com o mesmo nome, parece que nossos anti-heróis serão recrutados da prisão por Amanda Waller, forçada a fazer sua licitação se quiserem evitar ser mortos por insetos plantados em seu pescoço a qualquer momento.

Os quatro membros do esquadrão são Deadshot, Capitão Boomerang, Harley Quinn e King Shark, cada um com suas próprias motivações e abordagem. Suas lutas para trabalharem juntos como uma equipe serão sem dúvida uma grande parte do arco da história.

Desta vez, parece que o infame Brainiac é o grande mal, e que de alguma forma ele conseguiu infectar ou controlar os membros da Liga da Justiça.

Em vários trailers, tivemos vislumbres claros de The Flash, Superman, Wonder Woman, Green Lantern e, embora não seja o próprio homem, o Batmobile sugere que pode haver alguns ecos do Batman para lidar, também. Afinal, o jogo é ambientado no mesmo mundo que os outros jogos Arkham.

Isso significa que esperaríamos que o jogo envolvesse correr uma manopla enquanto o esquadrão enfrenta cada herói por sua vez (ou às vezes ao mesmo tempo), para abatê-los permanentemente ou para que estejam fora de cena.

O jogo é ambientado em Metropolis, bem conhecida como a espécie de capital do Universo DC.

Brigada de Suicídios: Matar o jogo da Liga da Justiça

Pelo que vimos em trailers e pelo que Rocksteady disse até agora, o Esquadrão Suicida: Kill the Justice League vai construir sobre tudo o que tornou os jogos do Batman Arkham tão grandes - com quatro personagens para jogar desta vez.

Cada um terá, aparentemente, um jogo mais amplo e complexo que o Batman por si só, o que significa muitas oportunidades para experimentar à medida que você se desloca pelo que parece ser uma versão de Metropolis completando missões e objetivos.

Você pode jogar sozinho e trocar entre personagens à vontade enquanto os bots controlam os outros três, mas o jogo também será lançado com uma cooperativa completa de quatro jogadores, com sistemas drop-in e drop-out para permitir que você jogue como quiser.

Isto se aplica a todo o jogo, sem seções bloqueadas para um único personagem ou para multiplayer ou singleplayer, o que parece realmente emocionante. Ainda não sabemos se esse multiplayer será multi-jogador, mas vamos manter um ouvido atento a esse detalhe.

