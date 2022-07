Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O jogo de luta da Warner Bros. Multiversus tem sido silenciosamente construído nos últimos seis meses graças a trailers e um teste alfa fechado que impressionou os poucos que entraram nele.

Agora as coisas estão ficando mais abertas, tendo sido anunciado um beta aberto completo para 26 de julho.

Ela estará disponível para absolutamente qualquer um que queira jogar, e também estará em basicamente todas as plataformas - Playstations 5 e 4, Xbox Series X/S e Xbox One, e PC.

Qualquer pessoa que tenha jogado no alfa fechado terá automaticamente acesso antecipado ao beta também, a partir de 19 de julho. Isso também estará disponível através do Twitch drops para outros jogadores, se você estiver impaciente.

Qualquer progressão que os jogadores fizerem no jogo durante o beta será transferida para o lançamento completo, de acordo com o anúncio, o que é sempre um bom bônus.

Os personagens do jogo de luta são estrelas de uma enorme variedade de propriedades diferentes da WB, desde o Batman ao Game of Thrones e Scooby Doo, jogando-os juntos em partidas que lembrarão mais claramente os jogadores do Super Smash Bros.

Muitos deles também apresentarão atores de voz de seu show ou filme original, o que esperamos que seja um momento bastante divertido e autêntico quando for lançado corretamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.