Lançamento do Legado de Hogwarts confirmado para o "feriado de 2022"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy estará disponível paraPlayStation 5 , PS4, Xbox Series X /S, Xbox One, Nintendo Switch e PC até o Natal.

A Warner Bros e a sub-selo Portkey Games confirmaram a data de lançamento como "feriado de 2022" durante sua revelação de gameplay de 15 minutos como parte de uma apresentação especial do State of Play na quarta-feira.

Hogwarts Legacy é um RPG de mundo aberto que se passa em 1800, muito antes do nascimento de Harry Potter e até de Newt Scamander. Ele permite que os jogadores criem seu próprio aluno de Hogwarts com personalização profunda de personagens, vários feitiços e poções para lançar e criar, missões e missões secundárias e muito mais.

Uma nova ameaça ao Mundo Mágico é revelada e você e seus amigos de cada uma das quatro casas - Gryffindor, Slitherin, Hufflepuff e Ravenclaw - precisam enfrentá-la enquanto também aprendem seu ofício nas múltiplas lições mágicas da escola.

O vídeo State of Play (que você pode ver acima) revelou inimigos, feras, as áreas ao redor de Hogwarts e a Sala de Requisitos, onde você pode armazenar as coisas que descobriu e criar sua própria base de operações.

Está tudo muito bonito, e a Warner também postou um vídeo dos bastidores para explicar mais sobre o jogo.

O jogo será lançado em todas as plataformas ainda este ano e nós o manteremos atualizado com quaisquer outros anúncios ou detalhes aqui: história do Legado de Hogwarts, formatos e tudo o que sabemos até agora sobre o RPG de Harry Potter .

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Escrito por Rik Henderson.