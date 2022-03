Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A PlayStation foi fortemente cotada para sediar sua próxima transmissão on-line do State of Play em breve, talvez até esta semana. E um jogo que pode ser uma parte significativa da vitrine é Hogwarts Legacy - o RPG ambientado no mundo de Harry Potter.

O ex-designer principal do jogo e ex-produtor sênior de Avalanche / WB Games , Troy Leavitt, postou no Twitter que o momento funciona para a jogabilidade ser mostrada durante a transmissão: "Nem confirmando nem negando o boato, mas o momento parece certo para mim", escreveu ele em resposta à especulação online sobre sua aparência.

Nem confirmando nem negando o boato, mas o momento parece certo para mim. Acho que veremos! :) — Troy Leavitt (@Troylus_true) 5 de março de 2022

Um ponto de discórdia será se a PlayStation vai em frente com o evento de vídeo State of Play ou o suspende. Alguns sugerem que a invasão russa da Ucrânia em andamento pode levar a Sony a adiar com simpatia sua última vitrine. É provável que ainda o recebamos em março e, como geralmente é pré-gravado, é improvável que o conteúdo mude.

Hogwarts Legacy estava originalmente previsto para ser lançado no final de 2021, mas o desenvolvedor Avalanche decidiu adiar seu lançamento para este ano para criar "a melhor experiência possível para todo o Mundo Mágico". Isso foi recebido com críticas na época, mas considerando a pandemia e as experiências sofridas por nomes como CD Projekt Red com Cyberpunk 2077 , o atraso era compreensível.

Também parece que um atraso adicional para 2023 foi recentemente anulado , embora não pelo próprio desenvolvedor ou editor.

