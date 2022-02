Legado de Hogwarts chegando em setembro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aguardado RPG de Harry Potter, Hogwarts Legacy , teve uma janela de lançamento de 2022 fixada a ele por um tempo, mas uma fonte improvável pode ter reduzido essa linha do tempo para nós.

O site de Harry Potter, The Rowling Library , recebeu a confirmação de uma data de publicação de 6 de setembro de 2022 para "The Art and Making of Hogwarts Legacy", um livro complementar como os que saem com tantos grandes jogos hoje em dia.

É uma data que se alinha bem com os rumores recentes sobre o jogo, que foi adiado para 2022 por sua editora Warner Bros.

A Warner Bros. não forneceu mais detalhes do que isso, além de reiterar a janela de 2022 em alguns lançamentos, então faz sentido que seja uma data no final do ano em que o jogo finalmente chegue.

É claro que a Biblioteca Rowling acrescentou que "embora não esteja confirmada, esta data de publicação pode estar relacionada à data de lançamento do videogame, que ainda é desconhecida". Isso sublinha o fato de que até que a Warner Bros. ou a desenvolvedora Avalanche faça um anúncio público, isso ainda é uma conjectura.

Teremos que esperar por qualquer linha oficial, mas é animador saber que pode haver uma data mais precisa em andamento para um anúncio em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.