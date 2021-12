Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Warner Bros e Epic Games uniram forças para uma demo do Unreal Engine 5 que pode te surpreender ainda esta semana - especialmente se você é um fã de Matrix.

Matrix Awakens é uma experiência interativa que chega aoPlayStation 5 e ao Xbox Series X / S, projetada para exibir o UE5 de maneira espetacular.

Estrelado por Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss - que também repetiram seus papéis como Neo e Trinity respectivamente em Matrix Resurrections lançado no final deste mês - a demo também foi feita em colaboração com a diretora Lana Wachowski.

Já está disponível para pré-download nas lojas PlayStation e Xbox, com uma data ao vivo que provavelmente coincidirá com o The Game Awards 2021 nesta quinta-feira (sexta-feira de manhã no Reino Unido).

"Criado por membros da equipe do filme original, incluindo Lana Wachowski, junto com a Epic Games e parceiros, Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience é uma viagem selvagem no universo de realidade de Matrix que apresenta performances de Keanu Reeves e Carrie- Anne Moss ", diz na descrição da demonstração.

"Prepare-se para um vislumbre do futuro da narrativa interativa e do entretenimento com UE5 nesta demonstração de tecnologia em tempo real e cinematográfica gratuita e inovadora."