Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy é um jogo de role-playing no mundo de Harry Potter que será lançado no início de 2023 para console e PC.

Aqui está tudo o que sabemos sobre ele até agora.

Data de lançamento do Hogwarts Legacy

Embora o jogo estivesse originalmente programado para um lançamento em 2021, ele foi adiado para 2022 devido ao desenvolvedor querer mais tempo para criar "a melhor experiência possível para todo o Mundo Feiticeiro".

Isso foi adiado ainda mais, e agora temos uma nova data de lançamento "final": 10 de fevereiro de 2023.

O Hogwarts Legacy será lançado em 10 de fevereiro de 2023 para PlayStation, Xbox, e PC. A data de lançamento do Nintendo Switch será revelada em breve. A equipe está animada para que você jogue, mas precisamos de um pouco mais de tempo para oferecer a melhor experiência de jogo possível. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7- Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 12 de agosto de 2022

Entretanto, isto se tornou um pouco complicado - acontece que esta data só é precisa para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Se você estiver jogando no PlayStation 4 ou Xbox One, terá que esperar até 4 de abril de 2023 em vez disso.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O Hogwarts Legacy será lançado em 4 de abril de 2023 para PlayStation 4 e Xbox One e em 25 de julho de 2023 para Nintendo Switch. A equipe está ansiosa para lhe trazer o jogo e queremos oferecer a melhor experiência de jogo possível em todas as plataformas - Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 13 de dezembro de 2022

Os jogadores de troca, por sua vez, têm um atraso ainda maior em suas mãos, até 25 de julho de 2023. Este é um calendário de lançamento bastante incomum para um jogo, e sugere que seus desenvolvedores podem estar tendo problemas de otimização em consoles mais antigos.

squirrel_widget_12855240

Plataformas legadas de Hogwarts

Hogwarts Legacy está planejado para Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo Switch e PC, embora, como você terá lido acima, estas versões terão datas de lançamento diferentes.

Sabemos que ele terá algumas características extras no PS5 graças ao trailer acima que mostra como utilizará ao máximo o excelente controlador DualSense, com háptica e iluminação avançadas. Portanto, você tem que aguardar com expectativa se você tiver um PS5.

História do Legado de Hogwarts

Junto com a jogabilidade, o maior trailer do jogo até agora (como você pode ver abaixo) revelou certos elementos-chave do enredo.

Como o jogo é ambientado aproximadamente 100 anos antes do nascimento de Harry Potter, e cerca de 50 antes dos eventos da trilogia Fantastic Beasts, ele conta uma história completamente nova ambientada em JK Rowling's Wizarding World.

Uma nova ameaça vem à tona, por exemplo, com um bando de duendes desonestos e seu líder Ranrok aparentemente querendo iniciar uma revolução. Eles também parecem fazer parceria com um misterioso feiticeiro humano, Victor Rookwood, que alguns fãs acreditam ser o ancestral de um Comedor da Morte que apareceu pela primeira vez na versão cinematográfica de Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Melhores jogos PS5 2022: Incríveis títulos para pegar PlayStation 5 Por Max Freeman-Mills · 13 Dezembro 2022 · O PS5 está finalmente aqui - estes são os jogos que você simplesmente precisa pegar para ele.

VGC afirma que Augustus Rookwood é mencionado em uma seqüência de flashback nesse filme e, como o Potterverse raramente repete nomes sem propósito, poderia ser que o Legado de Hogwarts conduza a Fantastic Beasts (e depois Harry Potter) como uma prequela definitiva.

Coisas excitantes.

Filmagens e detalhes do jogo Hogwarts Legacy

Uma edição especial do PlayStation State of Play online stream foi publicada online em meados de março de 2022. Ele incluiu pouco mais de 14 minutos de filmagens inéditas do jogo.

Outro vídeo seguiu com um olhar nos bastidores do jogo, onde podemos ouvir alguns dos desenvolvedores falando sobre o que esperar.

Então, em novembro de 2022, os desenvolvedores nos deixaram realmente mergulhar em uma enorme quantidade de jogabilidade durante um showcase dedicado, que tem mais de meia hora de filmagens detalhadas para que você possa desfrutar.

Pode ser suficiente para constituir alguns spoilers leves de fato, então talvez salte se você souber que está definitivamente interessado em jogar o jogo no lançamento.

Isto foi seguido em dezembro de 2022 por uma vitrine que apresentava um monte de ação e alguns olhares realmente interessantes sobre como você vai dar a volta ao mundo - por vassoura e por Hippogriff.

Ele apresenta um olhar sobre um mundo aberto que parece impressionantemente detalhado, e também mostra como o mundo vai mudar entre as estações do ano, quando é coberto pela neve no inverno, por exemplo.

Há também uma seção de combate ampliada, já que seu personagem enfrenta inimigos na arena de duelo, e alguns vislumbres do que você vai conseguir fazer na Sala das Necessidades.

Gritos do Legado de Hogwarts

Várias telas foram liberadas até agora. Você pode passar por elas abaixo...

Warner Bros.

squirrel_widget_12855240

Escrito por Rik Henderson. Edição por Max Freeman-Mills.