Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hogwarts Legacy - um novo RPG ambientado no mundo de Harry Potter - originalmente vazado em 2018 sob o nome de "Magic Awakened", mas demorou mais alguns anos antes de ser oficialmente revelado.

Agora sabemos mais sobre isso, temos telas e um trailer. Até mesmo sua janela de lançamento (alterada) foi confirmada.

Então aqui está tudo o que sabemos sobre o Legado de Hogwarts até agora.

Hogwarts Legacy foi anunciado oficialmente como parte do PlayStation 5 Showcase em setembro de 2020 - com a estreia do trailer acima.

É um RPG de mundo aberto, para um jogador, ambientado no Mundo Mágico dos anos 1800, muito antes de Harry Potter e até mesmo Newt Scamander nascerem.

Os jogadores farão o papel de um novo aluno na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Lá eles desenvolverão seu personagem enquanto empreendem uma longa jornada perigosa através do jogo.

As habilidades podem ser aprendidas e aprimoradas, enquanto os companheiros podem ser inscritos para ajudar a lutar e resolver os inimigos, criaturas e mistérios que o aguardam.

Ele está sendo desenvolvido pela Avalanche Software - mais conhecida pela série de jogos Disney Infinity de brinquedos para a vida. Será publicado pelo selo Portkey Games da Warner Bros. Games.

O jogo está atualmente planejado para Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS4 Pro, PS5 e PC.

Infelizmente, não há nenhuma palavra sobre a versão do Nintendo Switch. Mas, com o Nintendo Cloud Streaming trazendo alguns títulos AAA para a plataforma móvel, talvez isso seja possível em algum momento.

Embora o jogo tenha sido originalmente agendado para lançamento em 2021, ele foi adiado para 2022 devido ao desenvolvedor querer mais tempo para criar "a melhor experiência possível para todo o Mundo Mágico".

Escrito por Rik Henderson.