Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Warner finalmente levantou a tampa sobre seu muito rumores RPG de Harry Potter chegando aos consoles e PC em 2021.

Anunciado como parte do PlayStation 5 Showcase online de setembro, Hogwarts Legacy não apresenta o próprio Harry Potter. Em vez disso, você interpreta um novo aluno na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Também se passa muitos, muitos anos antes de Potter nascer - na verdade, no século XIX.

O jogo será de mundo aberto e single-player (sem jogo massivamente online como alguns sugeriram anteriormente). Vai começar com você tendo habilidades mágicas básicas, mas você pode aumentar seus talentos e feitiços enquanto joga.

Você não ficará confinado apenas ao terreno da escola, mas as missões o levarão a um mundo mágico mais amplo, onde você encontrará feras fantásticas e todos os tipos de ameaças sinistras.

O trailer de lançamento mundial foi mostrado como parte do PlayStation Showcase, mas assim como o PS5 , o jogo será lançado no Xbox Series X / S , PS4, Xbox One e PC.

Nem todas as versões parecerão tão magníficas quanto a jogabilidade no trailer, considerando que foi construído inteiramente dentro de um PlayStation 5.

O Legado de Hogwart está sendo desenvolvido pela Avalanche (Just Cause, Mad Max, Rage 2), que tem uma longa história de criação de ótimos ambientes de mundo aberto para jogar.

Escrito por Rik Henderson.