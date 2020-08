Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando Batman: Arkham Asylum foi lançado, ele redefiniu os jogos de super-heróis.

Seu combate baseado em combinações e divertida navegação exploratória feita para uma mistura de jogabilidade inebriante. Foi então seguido por mais duas saídas excelentes, Arkham City e Arkham Knight , cada uma ampliando o escopo da série. E um jogo prequela, Arkham Origins, preencheu a quadrilogia.

Agora, há rumores de que Batman estrelará um quinto título de Arham - desta vez da desenvolvedora de Origins, Warner Bros Games Montreal. O estúdio original e fundador da série, Rocksteady, está ocupado com seu próprio Suicide Squad: Kill the Justice League (que provavelmente também contará com Batman em algum lugar).

No entanto, estamos nos concentrando no próximo lançamento de Arkham. Leia rumores e qualquer informação oficial - incluindo a data de lançamento.

Embora ainda não confirmado, existem duas linhas de pensamento sobre o nome. Ambos Batman: Gotham Knights e Batman Arkham: Court of Owls circularam.

Nós favorecemos o primeiro, pois os recentes pedidos de marcas registradas pela Warner sugeriram sua importância. É um nome interessante que certamente parece uma continuação do padrão estabelecido por entradas anteriores, mas leva a franquia em uma nova direção.

Os Cavaleiros de Gotham são uma equipe saída dos quadrinhos que inspiram os jogos, uma aliança de combate ao crime envolvendo Batman, Robin, Oracle, Batgirl e Asa Noturna, sugerindo que Batman terá mais ajuda do que nunca.

A WB Games Montreal vem provocando o jogo há algum tempo com revelações de logotipo e GIFs, mas ainda não confirmou o nome oficial, muito menos a data de lançamento.

Capture the Knight / Cape sur la nuit pic.twitter.com/yMFXMd4djU - WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 23 de setembro de 2019

No entanto, há um grande evento chamado DC FanDome ocorrendo no sábado, 22 de agosto de 2020, onde a Warner irá anunciar formalmente o jogo. Esperançosamente, a data de lançamento fará parte dessa apresentação. Nosso dinheiro entra em 2021.

Você pode descobrir onde e como assistir aos painéis e eventos DC FanDome aqui .

O título de Gotham Knights é a maior pista sobre a direção que a WB Games Montreal está tomando. Se a trama parece que envolverá vários dos principais aliados de Batman, a grande questão em nossas mentes seria se seremos capazes de jogar vários deles.

Rocksteady experimentou isso em add-ons e bônus de pré-encomenda, incluindo permitir que você jogue alguns capítulos como Batgirl e até mesmo Mulher-Gato em títulos anteriores, mas quase sempre o próprio cruzado de capa.

Os Jogos Arkham também expandiram continuamente o escopo de seu conteúdo em termos de movimento e veículos - no final de Arkham Knight você poderia praticamente voar com uma capa totalmente atualizada, ao lado do grande foco colocado no Batmóvel semelhante a um tanque.

Estaremos esperando para ver se ainda podemos entrar no famoso carro-tanque e, de fato, se outro veículo, como o Asa de Morcego, pode entrar na lista.

Efetivamente, há muita coisa no ar, incluindo se o jogo retornará apenas a certas seções de Gotham em termos de configuração, ou mesmo se isso poderia ser renovado.

Em termos de enredo, muito se tem falado online sobre a possível inclusão do Tribunal das Corujas como os principais protagânicos. Estreando nos quadrinhos em 2011, o grupo secreto do crime organizado seria excelentes inimigos, com seus vários assassinos e aliança com alguns dos vilões mais corajosos do Batman.

É provavelmente por isso que ouvimos o nome Batman Arkham: Tribunal das Corujas com tanta frequência.

Dado o momento, e o fato de que ainda não foi revelado, esperamos que Batman: Gotham Knights estreie no Playstation 5 e Xbox Series X , aproveitando os gráficos aprimorados da próxima geração e tempos de carregamento mais rápidos .

Sem dúvida, também estará disponível para PC, PS4 e Xbox One, especialmente devido ao compromisso das últimas empresas de lançar jogos para suas máquinas legadas nos próximos anos.

Infelizmente, é improvável que tenhamos uma versão para Switch. Embora o Stadia possa ser uma opção.

Escrito por Max Freeman-Mills e Rik Henderson.