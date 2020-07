Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Batman parece uma exceção à regra de grandes personagens de quadrinhos e filmes, na medida em que ele realmente teve uma série consistente de excelentes jogos desde a última década.

Quando o Rocksteady abandonou o Arkham Asylum em 2009, ele teve um sucesso absoluto em suas mãos, com combate baseado em combos e navegação exploratória divertida, criando uma mistura inebriante de jogabilidade. Ele conquistou os fãs maciçamente e foi seguido por mais dois excelentes passeios, Arkham City e Arkham Knight , cada um dos quais ampliou o escopo da série.

Agora, rumores estão girando em torno de que Batman está participando de outro grande videogame - um vindo da Warner Bros. Montreal, enquanto o Rocksteady aparentemente cria seu próprio jogo do Esquadrão Suicida. Reunimos todos os detalhes e rumores aqui para sua conveniência - volte sempre, pois atualizaremos esta história sempre que novas notícias chegarem.

Antes de chegarmos a essa data de lançamento, vamos falar sobre o elefante na sala - o título do jogo. Por enquanto, as fortes indicações de várias fontes da indústria são que o próximo jogo do Batman exibirá o subtítulo Gotham Knights.

Este é um título que tem sido bem guardado, mas os pedidos recentes de marcas registradas da Warner sugeriram sua importância e é um nome interessante que certamente parece uma continuação do padrão estabelecido pelas entradas anteriores.

Os Gotham Knights são um grupo direto dos quadrinhos que inspiram os jogos, uma aliança de combate ao crime que engloba Batman, Robin, Oracle e Nightwing, sugerindo que o Batman terá mais ajuda do que nunca.

A WB Games Montreal vem provocando o jogo há algum tempo com revelações de logotipo e GIFs, mas ainda não houve um anúncio real, muito menos uma data de lançamento em anexo. Portanto, assumiríamos que não veremos o jogo nas prateleiras até 2021, mas estamos preparados para ser surpreendidos nessa frente.

A próxima grande atualização deve acontecer em 22 de agosto - a DC está realizando um evento virtual chamado Fandome, onde esperamos que Gotham Knights estréia, ao lado do jogo Esquadrão Suicida de Rocksteady.

Como dissemos, o título de Gotham Knights é a maior pista sobre a direção da WB Games Montreal. Se o enredo parece envolver vários dos principais aliados do Batman, a grande questão em nossa mente seria se deveríamos será capaz de jogar vários deles.

Rocksteady experimentou isso em complementos e pré-encomendas de bônus, incluindo permitir que você jogue alguns capítulos como Batwoman em títulos anteriores, mas sempre jogamos principalmente o próprio cruzado.

Os Jogos Arkham também expandiram continuamente o escopo de seu conteúdo em termos de movimento e veículos - até o final de Arkham Knight, você praticamente podia voar com uma capa totalmente atualizada, juntamente com o grande foco colocado no Batmóvel semelhante a um tanque.

Estaremos esperando para ver se ainda conseguiremos entrar no famoso tanque de carros e se outro veículo, como o Batwing, poderá entrar na lista.

Efetivamente, há muita coisa no ar, incluindo se o jogo retornará a apenas algumas seções de Gotham em termos de cenário ou se isso poderá ser renovado.

Dado o tempo e o fato de ainda não ter sido revelado, esperamos plenamente que Batman: Gotham Knights seja lançado no Playstation 5 e Xbox Series X , aproveitando os gráficos avançados da próxima geração e os tempos de carregamento mais rápidos .

No entanto, como ele está em desenvolvimento há algum tempo, estamos curiosos para saber se ele também chegará ao Playstation 4 e Xbox One, para ampliar sua base de usuários potencialmente ao máximo. Obviamente, isso também pode ser informado quando for lançado - se não for até o final de 2021, as plataformas mais antigas poderão ser menos necessárias.

Independentemente disso, também esperamos que o jogo chegue ao PC, completando o conjunto esperado de plataformas, quando for lançado.