Batman jogos em ordem: Como jogar a série Arkham

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve muitos jogos do Batman ao longo dos anos - desde as façanhas coloridas inspiradas na Série Animada até as aventuras Telltale que trouxeram o BD para a vida.

No entanto, uma série ficou acima das outras, reconhecida por muitos como verdadeiramente capturando o coração e a alma de Batman. Foi até mesmo reconhecido com razão como a melhor série de super-heróis para arrancar.

Nós nos referimos, é claro, aos jogos Batman: Arkham, que agraciaram nossos consoles, computadores, telefones, tablets e até mesmo headsets VR para a melhor parte de 11 anos. E, com rumores de um novo capítulo a ser anunciado em 2020, que melhor altura para os rever do que agora?

Melhor ainda, por que não revisitá-los em ordem - não cronológica, mas seguindo a linha do tempo da história?

Aqui nós colocamos os jogos Arkham em ordem do que jogar primeiro se você quiser seguir a história até agora...

Formatos: PC, PS3, Xbox 360, Wii U

PC, PS3, Xbox 360, Wii U Lançado:2013

Originalmente lançado após Arkham City, Origins coloca você nas botas de Bat de um jovem Bruce Wayne, enquanto ele luta com inúmeros assassinos para matá-lo, além de Black Mask, que serve como o principal vilão no jogo. E também apresenta o Batman deste universo encontrando o misterioso Coringa pela primeira vez.

Infelizmente, como o jogo foi desenvolvido pela WB Games Montreal em vez de Rocksteady, ele não foi considerado até o padrão da mais reconhecida “trilogia Arkham”. No entanto, jogar primeiro, pelo menos, dá-lhe uma amostra do que está por vir.

Formatos: iOS, Android

iOS, Android Lançado:2013

A versão móvel do Arkham Origins segue efetivamente o enredo do jogo principal, mas essencialmente abanduma os elementos da história e concentra-se em lutas entre Batman e alguns dos principais inimigos.

Uma série de golpes e torneiras ajudam você nas batalhas e, er, é só isso. Você não pode mais baixá-lo hoje em dia, de qualquer maneira.

Formatos: Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U

Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U Lançado:2013

Blackgate foi originalmente projetado para plataformas portáteis - Vita e 3DS - então mudou a jogabilidade para uma luta/plataforma 2.5D que realmente faz um bom trabalho de traduzir alguns dos movimentos de combate para um formato mais simples.

Ele se passa após os eventos em Origins em si, com Batman revisitando a prisão Blackgate.

Formatos: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Lançamento:2009

Este é o jogo que efetivamente começou todo o shebang. Baseado inteiramente dentro das paredes do Arkham Asylum, depois que a maioria dos prisioneiros escaparam de suas células e assumiram o controle, o jogo foi (e ainda é) um antídoto ideal para todas as aventuras de super-heróis coloridas que vieram antes.

O que mais se destaca, além do excelente sistema de combate de fluxo livre, é que cada canto e recanto está cheio de colecionáveis e segredos - garantindo que o jogo dura mais do que apenas a história. Agora faz parte de um pacote Return to Arkham - remasterizado e ajustado para os consoles da geração atual.

Formatos: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U Lançado:2011

Também disponível no pacote Return to Arkham, Batman: Arkham City é indiscutivelmente o melhor do grupo. Ele muda a ação do local confinado do Asilo para as ruas de Arkham City - uma seção de Gotham City cercada e designada uma superprisão.

A natureza do mundo mais aberto da sequela faz para alguns grandes momentos, não menos importante a capacidade de deslizar em torno de uma paisagem enorme, desmaiando para baixo sobre os criminosos abaixo.

Formatos: iOS, Android

iOS, Android Lançado:2011

Infelizmente, como a versão móvel do Origins, você não pode mais se apossar de Arkham City Lockdown no iTunes nem no Google Play.

Quando você podia, ele novamente apresentou mais uma batida, com golpes e toques necessários para despachar inimigos. Foi na verdade meio decente, mas será para sempre perdido para os anais da sabedoria do Batman, ao que parece.

Formatos: PSVR, Vive, Oculus

PSVR, Vive, Oculus Lançado:2016

Um dos primeiros realmente bons jogos de realidade virtual, embora bastante curto, Batman: Arkham VR é supostamente definido logo após os eventos de Arkham City, onde Robin e Asa Noturna desapareceram.

Seu uso inteligente da mecânica detetive dos jogos principais torna uma alegria para jogar, mas apenas estar prestes a usar o capuz do morcego é suficiente para nós.

squirrel_widget_175990

Formatos: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Lançado:2015

Arkham Knight é o primeiro da série a dar-lhe as chaves para o Batmobile - que é tão bem como as principais ilhas de Gotham City são agora o seu campo de jogo e você precisa viajar entre eles à medida que o jogo avança.

Combate é ainda mais baixo e sujo do que nunca, desta vez com personagens extras que podem entrar e sair, e há tantos bônus e colecionáveis que é improvável que você encontrá-los todos no primeiro playthrough.

Formatos: iOS, Android

iOS, Android Lançado:2016

Underworld é outro jogo só para celular que acabou sendo descontinuado. Diz-se ter ocorrido durante ou logo após os eventos de Arkham Knight, isso o colocou na pele de um vilão desta vez, o que lhe deu a tarefa de se tornar o chefe de Gotham.

No entanto, o jogo multijogador de estratégia em tempo real não acendeu o mundo.

Formatos: PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One Lançado:2021?

Há rumores de que a Warner anunciará um novo jogo na série no final deste ano, que especulamos será para as máquinas de próxima geração, bem como consoles atuais e PC.

Não se sabe muito sobre isso no momento, embora vazamentos on-line sugeram que ele será focado em torno dos excelentes grupos criminais Court of Owls criados por Scott Snyder e Greg Capullo para uma das melhores histórias em quadrinhos nos tempos modernos.