Múltiplos jogos Assassin's Creed podem ser lançados esta semana

(Pocket-lint) - A Ubisoft pode ter planos maiores do que os assumidos pela primeira vez quando anunciou seu último evento Ubisoft Forward streaming para 10 de setembro, de acordo com novos relatórios.

A editora já confirmou que irá tirar as embalagens do Assassin's Creed Mirage durante o evento, um jogo que a maioria espera ter um escopo mais restrito do que os últimos grandes títulos do Assassin's Creed.

No entanto, a Ubisoft falou sobre como o evento mostrará o futuro da série e, embora o próximo jogo marque aquela caixa, há também uma crença generalizada de que veremos a Infinidade do Credo do Assassino revelada.

Esta é supostamente uma plataforma contínua ao vivo para os jogos Assassin's Creed que a Ubisoft espera que seja de fato o próximo grande passo da franquia.

Na Ubisoft Forward, os fugas de informação estão dando a entender que teremos uma vitrine de como o Infinity vai funcionar, ao lado de revelações para os dois primeiros jogos que ele vai sediar - um no Japão feudal, enquanto outro durante os julgamentos de bruxas durante o declínio do Sacro Império Romano.

São dois cenários históricos muito atraentes, mas nenhum deles deverá ser lançado antes de 2024, e estaremos ansiosos para ver a Ubisoft Forward para ver se eles serão precisos.

Enquanto isso, estamos em uma base mais sólida com Mirage, que agora parece muito provável que estrelará o Basim de Valhalla em uma aventura de menor escala através de Bagdá.

Escrito por Max Freeman-Mills.