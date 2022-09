A Ubisoft confirma que o próximo Credo do Assassino é chamado Mirage

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Ubisoft não esperou muito para responder a vazamentos recentes sugerindo que seu próximo jogo Assassin's Creed se chama Mirage - agora está confirmado que este é de fato o título.

A notícia vem depois de várias reportagens sobre o título do jogo e de uma imagem promocional vazada, e parece que vamos descobrir mais muito em breve.

Embora a Ubisoft não esteja dizendo nada mais detalhado neste momento, ela confirmou que revelará mais informações sobre o jogo em seu próximo evento de exibição, a Ubisoft Forward em 10 de setembro de 2022.

Assassin's Creed Mirage é o próximo jogo Assassin's Creed.



Mal podemos esperar para lhe dizer mais no dia 10 de setembro no Ubisoft Forward: 21h00 CEST | 12h00 PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs- Assassin's Creed (@assassassinscreed) 1º de setembro de 2022

Isto parece corroborar meses de relatos de que o jogo será uma escalada do recente maximalismo da série Assassin's Creed, dando-nos apenas uma única cidade para explorar sob a forma de Bagdá.

Aparentemente, Basim começará a partir de Assassin's Creed Valhalla, deixando que os jogadores o guiem por sua vida mais jovem bem antes de suas interações com Eivor naquele jogo. Embora isso ainda não esteja confirmado, o fato de que os relatos sobre o título do jogo foram pontuais sugere que ele pode ser preciso, e a imagem Ubisoft Tweeted certamente se parece com ele.

