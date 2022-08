A Ubisoft+ pode estar chegando no Xbox muito em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Ubisoft poderá em breve disponibilizar seu serviço de assinatura de jogos aos proprietários de consoles Xbox.

O serviço Ubisoft+ oferece mais de 100 jogos, além de DLC e prêmios mensais para membros pagos. Ele já está disponível em PC e Stadia.

O gerente da comunidade corporativa daUbisoft, Daniel O'Connor, revelou em janeiro deste ano que também está "vindo para o Xbox no futuro". Agora, o usuário do Twitter @ALumia_Italia parece ter encontrado um logotipo para a Ubisoft+ no backend do Xbox - sugerindo que ele será lançado em breve.

Ainda não se sabe se o Ubisoft+ será introduzido como parte do Xbox Game Pass Ultimate, como o EA Play, ou se estará disponível no console como um serviço de assinatura separado.

No PC, ele custa £12,99 / $14,99 / EUR14,99 por mês, com toda a biblioteca de jogos da Ubisoft disponível, além de novos jogos à medida que forem lançados. Talvez uma versão do Xbox Game Pass seja apenas jogos de arquivo, se incluída.

Isso o tornaria semelhante ao EA Play, que também oferece testes e acesso antecipado a alguns jogos de Artes Eletrônicas para os membros do Game Pass Ultimate.

Também não há notícias sobre se a Ubisoft+ será lançada na PlayStation, embora muitos títulos da Ubisoft tenham sido recentemente adicionados aos novos níveis Extra e Premium do PS Plus.

Escrito por Rik Henderson.