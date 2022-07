Ubisoft pode fazer novas latas Ghost Recon, Splinter Cell, e dois outros jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Foi revelado que a Ubisoft cancelou o desenvolvimento de alguns de seus próximos jogos planejados.

A Ubisoft tem trabalhado em alguns jogos diferentes que tem provocado recentemente, esses jogos incluíram uma saída VR para Splinter Cell em desenvolvimento pelo estúdio Red Storm da Ubisoft e o muito mal alinhado Ghost Recon Frontline.

Agora a VGC informa que durante uma chamada financeira a Ubisoft revelou que está cancelando tanto esses jogos quanto outros jogos não anunciados devido a um "ambiente financeiro em mudança".

Estamos bastante desapontados ao ouvir as notícias sobre a Splinter Cell VR, como suspeitamos que muitos entusiastas da VR e fãs da Splinter Cell estarão. O cancelamento da Ghost Recon Frontline, entretanto, pode ser visto como algo positivo por muitos.

O Frontline foi mostrado no final de 2021 e foi lançado como um jogo gratuito de 100 jogadores do Battle Royale, mas com algum interesse acrescido através de objetivos a serem completados no caminho para a vitória. No entanto, houve um certo empurrão de fãs na época da revelação e muitos ficaram confusos com a direção que a franquia Ghost Recon estava sendo tomada.

O trailer da revelação original teve quase três vezes mais aversões do que gostos e uma faixa de comentários negativos e vídeos de reações posteriores. Portanto, seu cancelamento pode muito bem ser uma escolha lógica.

No entanto, a Ubisoft tem muitas outras coisas em andamento. Skull and Bones está programado para ser lançado em 8 de novembro de 2022 e também tem havido muitos rumores sobre os próximos jogos de Credo do Assassino.

Melhores jogos PS5 2022: Incríveis títulos para pegar PlayStation 5 Por Max Freeman-Mills · 20 Junho 2022 O PS5 está finalmente aqui - estes são os jogos que você simplesmente precisa pegar para ele.

Escrito por Adrian Willings.