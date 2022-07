Skull and Bones finalmente recebe uma data de liberação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Ubisoft anunciou que a Skull and Bones, o jogo de pirataria que demorou tanto tempo para chegar que se ouviu repetidamente rumores de ter sido cancelado, será lançado em 8 de novembro de 2022.

O jogo passou por alguns testes secretos no início deste ano, portanto sua chegada não foi mais uma grande surpresa, mas ainda é interessante saber que estamos a apenas alguns meses de poder jogá-lo.

Temos mais do que apenas um trailer, no entanto, com uma vitrine de jogo que você pode ver acima, indo um longo caminho para responder à pergunta de como o Skull and Bones irá realmente jogar, e em que consistirá o loop de jogabilidade.

Para qualquer um que tenha tentado o Sea of Thieves nos últimos anos, parece bastante familiar, com hubs onde você pode pegar missões e tarefas, com o mar aberto acenando para você ir e completá-las.

A personalização de seu personagem e de seu navio será claramente um grande fator, com diferentes tamanhos e formas de navio disponíveis à medida que você se classifica e se torna mais notório.

A vitrine também revela um sistema de recursos que o fará esperar ao lado de ilhas e outros locais enquanto você colhe suas árvores, frutas e muito mais, confirmando que você não poderá deixar seu navio a menos que esteja em um local seguro.

Skull and Bones não está saindo para consoles mais antigos, então você poderá pegá-lo para PS5, Xbox Series X/S ou PC, enquanto também poderá ser transmitido no Google Stadia e Amazon Luna.

Escrito por Max Freeman-Mills.