(Pocket-lint) - O Crepúsculo chega para todos nós eventualmente - ou, pelo menos, chega para jogos com serviços on-line. É cada vez mais raro que essas opções de conectividade durem para sempre, e a Ubisoft está demonstrando esse princípio ao fechar alguns componentes antigos em uma série de jogos no final deste ano.

A partir de 1º de setembro de 2022, uma série de seus títulos mais famosos incluindo Ghost Recon: Future Soldier e Assassin's Creed II perderá em certas características, que vão desde mudanças como não poder acessar ou instalar DLCs até a ausência de qualquer multiplayer de qualquer tipo.

Como dizemos, isto é totalmente comum no mundo dos jogos neste momento, mas ainda é uma pena saber que estes pedaços de história (alguns mais importantes que outros) não serão mais acessíveis como são atualmente.

Existem duas grandes exceções na forma de remasterizações mais recentes do Far Cry 3 e da Assassin's Creed Brotherhood especificamente, que ainda funcionarão em seu estado completo. Você pode encontrar a lista de jogos afetados, juntamente com detalhes das mudanças, abaixo.

Assassin's Creed II

PC, PlayStation 3: Você não poderá jogar multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line.

Assassin's Creed 3 (Versão 2012)

PC: Você não poderá jogar multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line. Além disso, a instalação e o acesso ao conteúdo para download (DLC) não estará disponível.

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Você não poderá jogar com multiplayer, vincular contas Ubisoft dentro do jogo ou usar recursos online.

Assassin's Creed Brotherhood (Irmandade do Credo do Assassino)

PC: Você não poderá jogar multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line. Além disso, a instalação e o acesso ao DLC estarão indisponíveis.

PlayStation 3, Xbox 360: Você não poderá jogar com multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos online.

Assassin's Creed Liberation HD

PC: Você não poderá vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line. Além disso, a instalação e o acesso ao DLC não estarão disponíveis.

Revelações do Credo do Assassino

PlayStation 3, Xbox 360: Você não poderá jogar em modo multiplayer ou utilizar recursos on-line.

Motorista San Francisco

PC: Você não poderá jogar multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line. Além disso, a instalação e o acesso ao DLC não estarão disponíveis.

PlayStation 3, Xbox 360: Você não poderá jogar com multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos online.

Far Cry 3 (Versão 2012)

PC: Você não poderá jogar multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line. Além disso, a instalação e o acesso ao DLC não estarão disponíveis.

PlayStation 3, Xbox 360: Você não poderá jogar com multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos online.

Tom Clancy's Ghost Recon: Futuro Soldado

PlayStation 3, Xbox 360: O multiplayer para o jogo não estará disponível. Para jogar a campanha solo, você terá que colocar seu console no modo offline.

Prince of Persia: As Areias Esquecidas

PC: Você não poderá jogar multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line. Além disso, a instalação e o acesso ao DLC não estarão disponíveis.

Rayman Lendas

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Você não poderá vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line.

Silent Hunter 5

PC: Você não poderá vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line. Além disso, a instalação e o acesso ao DLC não estarão disponíveis.

Espaço Junkies

PC (HTC VIVE, Oculus): Como um título multiplayer apenas, você não poderá jogar o jogo indo para frente.

Splinter Cell: Blacklist

PC: Você não poderá jogar multiplayer, vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line.

PlayStation 3, Xbox 360: Você não poderá vincular contas Ubisoft dentro do jogo ou usar recursos online.

ZombiU

Wii U: Você não poderá vincular contas Ubisoft no jogo ou usar recursos on-line.

