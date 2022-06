Novo Credo do Assassino a ser anunciado em setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Ubisoft confirmou que pretende desvendar o próximo passo em frente para sua franquia do sucesso de bilheteria Assassin's Creed, em setembro, depois de pular os jogos como o Summer Games Fest.

Tudo o que a Ubisoft tem dito sobre o assunto é o seguinte: "As equipes do Credo Assassino esperam que a comunidade aproveite estas celebrações e convidem todos os jogadores a se juntarem a elas neste mês de setembro, quando revelarem o futuro do Credo Assassino durante um evento muito especial".

Essa é uma perspectiva aliciante, mas deixa as coisas muito abertas até o que realmente será anunciado. Ouvimos uma série de rumores sobre dois projetos do Credo do Assassino nos últimos meses, afinal de contas.

Um, aparentemente com o nome de código Assassin's Creed Rift, é um jogo menor que poderia funcionar como uma escala útil para a série, oferecendo uma versão mais focada dos RPGs em expansão dos últimos anos.

Poderia ter um foco mais escondido, o que seria um retorno aos temas dos jogos anteriores na franquia.

Alternativamente, também tem havido muito barulho em torno de Assassin's Creed Infinity, que é aparentemente o verdadeiro futuro de Assassin's Creed, para caber nas próprias palavras da Ubisoft. Aparentemente, ele vai inaugurar uma era de serviços ao vivo, onde uma única plataforma hospeda conteúdo através de períodos de tempo e jogos.

A Ubisoft poderá revelar um ou ambos os projetos em setembro, ou poderemos descobrir algo totalmente desconhecido, mas sem dúvida saberemos mais sobre a programação do evento em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.