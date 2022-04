Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ubisoft anunciou um novo jogo móvel - Rainbow Six Mobile, que tem como objetivo trazer as melhores partes de seu atirador tático de tiro Rainbow Six Siege para plataformas móveis.

Reunimos todas as informações-chave sobre o jogo aqui mesmo, então leia para saber mais sobre o jogo, e como você pode se inscrever para estar entre os primeiros a jogá-lo.

Você pode conferir o primeiro trailer para o jogo abaixo, o que dá uma amostra da ação tática que ele pretende servir.

Ele apresenta uma apresentação visual impressionante, embora o trailer seja perceptível livre do HUD que você terá enquanto joga de fato - você pode conferir isso em nossa seção mais abaixo sobre a jogabilidade.

Ainda não há uma data firme de lançamento do Rainbow Six Mobile, mas o site oficial está pronto e funcionando com algumas informações úteis para aqueles que estão realmente interessados em jogá-lo o mais rápido possível. Ele confirma que o jogo está chegando tanto para o Android quanto para o iOS.

Este registro é para um teste alfa fechado do jogo, o que nos dá um pouco de visão de quão longe o jogo está do lançamento - em resumo, bem longe. Os jogos passam por vários estágios de testes, e os testes alfa são bastante iniciais neste processo.

Isto significa que esperaríamos que o jogo chegasse totalmente às lojas de aplicativos não muito antes do final de 2022, a menos que a Ubisoft possa nos imbuir de um período de desenvolvimento mais rápido. Antes desse lançamento completo, no entanto, você pode esperar ver muito mais testes, incluindo testes geográficos para seus serviços on-line.

Sabemos uma quantidade decente sobre como o Rainbow Six Mobile irá jogar, graças a seu trailer e ao site oficial. Assim como a versão completa do Siege, será um atirador de cinco contra cinco, onde uma equipe joga contra atacantes e a outra defende.

Cada um escolherá a partir de uma lista de operadores, que têm habilidades especiais únicas que permitem fortificar ou atacar locais de maneira especial, levando a um belo cut-and-thrust a cada rodada.

Você será capaz de colocar barreiras e barricadas, e observar uns aos outros usando drones e câmeras, mas o coração do jogo está em seu apertado jogo de tiro.

Em Siege você pode morrer em apenas alguns tiros, mas as coisas parecem um pouco mais genéricas na versão móvel, já que seus controles serão naturalmente um pouco menos precisos. Você pode ter um vislumbre de como sua tela realmente será graças ao tiro abaixo.

Você pode ver opções de tiro e movimento, assim como o equipamento e habilidades de seu operador, de modo que realmente parece que toda a experiência Siege pode estar representada. Dito isto, haverá 10 operadores no lançamento, onde a lista de Siege é muito maior.

Imaginamos que mais personagens virão em atualizações subseqüentes, possivelmente trancados atrás de paywalls ou com barreiras.

Teremos que esperar para colocar nossas mãos no Rainbow Six Mobile antes que possamos estar confiantes demais sobre como ele irá funcionar, mas as filmagens que vimos até agora certamente parecem promissoras, e podem oferecer algo muito novo no mercado de atiradores móveis.

Escrito por Max Freeman-Mills.