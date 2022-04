Ubisoft anuncia Rainbow Six Mobile

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ubisoft confirmou um pesado conjunto de rumores ao anunciar Rainbow Six Mobile, uma próxima versão móvel do Rainbow Six Siege que procurará expandir a marca para smartphones e tablets.

Assim como as versões completas de Siege para console e PC, Rainbow Six Mobile oferecerá lutas táticas de cinco contra cinco em que uma equipe ataca enquanto a outra defende um conjunto de objetivos.

Os defensores podem colocar defesas, incluindo barricadas e armadilhas para atacar seus oponentes, enquanto os atacantes têm uma lista de seus próprios truques para usar na tentativa de ter sucesso.

Eles mudam dependendo dos personagens com os quais você escolhe jogar, e inicialmente haverá cinco de cada lado quando o jogo for lançado, todos eles adaptados da lista do jogo principal.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Uma diferença entre o jogo principal e esta versão móvel parece que será a rapidez com que você pode matar oponentes - Siege é notoriamente brutal, com apenas algumas balas geralmente significando morte, mas nos clipes no trailer acima, as coisas parecem um pouco mais generoso.

Isso é comum em jogos de tiro móveis para compensar os controles de toque um pouco mais imprecisos que a maioria dos jogadores usará, uma limitação que torna um pouco mais difícil reagir rapidamente quando você é atacado.

O jogo ainda não tem uma data de lançamento firme, mas o site oficial tem a chance de você se inscrever para acesso antecipado, provavelmente como parte de testes antes de seu lançamento. Será gratuito para jogar quando cair, tanto no iOS quanto no Android.

Escrito por Max Freeman-Mills.