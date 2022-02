Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Assassin's Creed está ficando cada vez maior com o passar do tempo, mas há fortes rumores de que as coisas podem estar mudando com sua próxima iteração, o codinome Rift.

Reunimos todos os detalhes que circulam por aí sobre o próximo jogo de Assassin's Creed para você, aqui mesmo, então não deixe de conferir abaixo.

Por enquanto, o próximo jogo de Assassin's Creed com muitos rumores tem o codinome Rift, de acordo com a Bloomberg , embora esse não seja seu título final por um longo período. É provável que mude de nome antes de ser anunciado, então teremos que esperar e ver como é chamado.

Também não temos uma noção clara de quando ele pode ser lançado, mas a Bloomberg novamente relata que é esperado para o final de 2022 ou 2023, para tapar um buraco no cronograma de Assassin's Creed antes que a Ubisoft possa lançar Infinity , que é um passo mais concreto. para a franquia.

O fato-chave do relatório da Bloomberg sobre o jogo em termos de como sua história se desenrolará é que se espera que ele inicie Basim, que desempenhou um papel importante nos eventos de Assassin's Creed Valhalla , embora seja provável que seja definido durante seu próprio período de tempo. .

Também há relatos de que o jogo apresentará uma recriação da Bagdá medieval como seu cenário principal, algo que da mesma forma não será verificado até ou a menos que a Ubisoft opte por revelar o jogo adequadamente.

A outra grande informação da Bloomberg (que é o principal relatório sobre o Rift no momento) indica que ele terá uma abordagem muito mais rígida em sua jogabilidade do que os jogos Assassin's Creed mais recentes, que obviamente se espalharam para tamanhos enormes com infinitas quantidades para fazer.

O jogo aparentemente voltará um pouco mais às raízes da série, concentrando-se mais firmemente na furtividade e na letalidade, em um mundo menor. Para os fãs da série, isso pode ser uma lufada de ar fresco - por tudo que Odyssey , Valhalla e Origins ganharam novos fãs, não há nada de errado com um jogo que não levará dezenas de horas para chegar perto de ser concluído .

