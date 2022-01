Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ubisoft anunciou que seu serviço de assinatura de jogos Ubisoft + chegará ao Xbox no futuro.

Atualmente disponível para PC e Stadia , oferece mais de 100 catálogo antigo da Ubisoft e novos jogos, além de DLC e itens no jogo por uma taxa mensal.

Então, o que os jogadores do Xbox podem esperar e o que ele oferece aos usuários de PC e Stadia que estão pensando em pagar pela assinatura. Leia.

Ubisoft + é o serviço de assinatura do próprio editor de jogos francês que funciona de maneira semelhante ao Xbox Game Pass ou EA Play .

Edição especial do CES 2022 - Pocket-lint Podcast 136 Por Rik Henderson · 7 Janeiro 2022

Ele fornece acesso a mais de 100 jogos de PC (e equivalentes do Stadia) por uma única taxa mensal.

Isso inclui títulos novos e de arquivo, além de uma série de recompensas no jogo e conteúdo para download. Por exemplo, você pode jogar as versões mais recentes de Far Cry 6, Riders Republic e Assassin's Creed Valhalla, enquanto Rainbow Six Extraction estará disponível no primeiro dia - 20 de janeiro de 2022.

Muitos títulos mais antigos incluem o Far Cry original, Assassin's Creed e Beyond Good and Evil.

Todos os jogos são baixados e jogados localmente no seu PC, embora uma segunda camada de pagamento também acrescente suporte a Stadia, permitindo que um punhado de jogos seja reproduzido na nuvem em todos os dispositivos com acesso ao serviço do Google.

Embora não haja uma data específica ainda, Ubisoft + será adicionado ao Xbox "no futuro".

Existem dois níveis de assinatura mensal para Ubisoft +.

O acesso ao PC custa apenas £ 12,99 / $ 14,99 / € 14,99 por mês e inclui toda a biblioteca de jogos, novos títulos à medida que são lançados, DLC e itens do jogo para jogar apenas em um sistema de PC.

Um plano de acesso múltiplo custa £ 14,99 / $ 17,99 / € 17,99 por mês e adiciona suporte Stadia. Uma seleção da biblioteca geral de jogos pode, portanto, ser jogada na nuvem, em vez de fazer o download e instalá-la primeiro.

Ainda não foi confirmado se Ubisoft + será adicionado ao Xbox Game Pass Ultimate quando chegar no Xbox One e Xbox Series X / S (como o EA Play), ou se estará disponível como um serviço autônomo.

Não há informações sobre se ele será adicionado ao PlayStation.

Ubisoft + é amplamente global. Aproximadamente 100 países são cobertos pelo serviço.

Você pode ver uma lista completa das regiões aqui .

Para saber mais sobre a Ubisoft + e como se inscrever, clique aqui .