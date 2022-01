Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ubisoft está trazendo seu serviço de assinatura de jogos à vontade para os consoles Xbox.

Já disponível para PC e Google Stadia , a Ubisoft + oferece mais de 100 jogos da biblioteca do editor - tanto de arquivo quanto novos - por uma única taxa mensal. É semelhante ao EA Play, embora não haja confirmação se será incluído no Xbox Game Pass Ultimate ainda.

Por enquanto, tudo o que temos é uma postagem no blog do gerente de comunidade corporativa da Ubisoft, Daniel O'Connor. No qual ele escreveu que "chegará ao Xbox no futuro".

Além de acesso a jogos completos, Ubisoft + incluirá DLC e recompensas mensais, como cosméticos, boosters e itens no jogo.

A postagem também incluiu detalhes sobre o Rainbow Six Extraction sendo adicionado ao Xbox Game Pass e ao PC Game Pass desde o primeiro dia. Ele estará disponível para membros a partir de 20 de janeiro de 2022 sem nenhum custo extra.

"Ao disponibilizar Rainbow Six Extraction para membros do Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia e data de seu lançamento por meio do Xbox Game Pass, estamos demonstrando que acreditamos no valor e na escolha que as assinaturas de jogos oferecem aos jogadores", acrescentou SVP da Ubisoft, Chris Early.