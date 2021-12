Ubisoft está trabalhando no remake do Splinter Cell

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Splinter Cell está de volta - a famosa franquia de jogos furtivos está sendo ressuscitada pela Ubisoft na forma de um remake, provavelmente do primeiro jogo. Isso significa que os jogadores provavelmente estarão no lugar do superspy Sam Fisher.

A Ubisoft tomou um caminho ligeiramente estranho para confirmar o desenvolvimento do jogo, também, na forma de encorajamento para as massas se candidatarem a vários empregos que abriu no projeto, e parece que o desenvolvimento ainda não está muito adiantado.

Terceiro escalão em espera ....



Um remake de Splinter Cell está em andamento na @UbisoftToronto . Saiba mais sobre o projeto e como você pode fazer parte da equipe: https://t.co/XOeGAfS7ac pic.twitter.com/9gqZEJ9OyJ - Ubisoft (@Ubisoft) 15 de dezembro de 2021

Ele também aproveitou a oportunidade para mostrar a série desde seu início mais humilde, para dar aos novatos e aos nostálgicos uma chance de apreciar novamente o importante conjunto de jogos que a série Splinter Cell tem sido.

Há rumores de um novo jogo na franquia há algum tempo, mas é uma grande novidade que o jogo será um remake, e isso significa que vem como parte de um padrão de grandes franquias recebendo remakes recentemente, com nomes como Star Wars: Knights of the Old Republic e Dead Space já estão recebendo o tratamento de atualização de spit-and-polish.

A Ubisoft confirmou que será construída novamente a partir do zero, em seu mais novo motor de jogo interno Snowdrop, e que não irá revolucionar o conceito original convertendo-o em um jogo de mundo aberto, ou qualquer coisa assim, o que é promissor para os puristas. Podemos ter um tempo até ver algo substancial do projeto na frente de jogo, então vamos manter nossos ouvidos atentos.