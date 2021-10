Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ubisoft anunciou uma série de atrasos no jogo, incluindo contratempos para o longamente aguardado remake de Prince of Persia: Sands of Time, bem como o próximo jogo de tiro free-to-play The Division Heartland.

Aparentemente, ambos serão lançados no ano fiscal encerrado em março de 2023, o que, na verdade, ainda é uma janela muito grande que pode ser lançada no início de 2022 ou um ano depois disso, dependendo de como as coisas vão.

O remake de Prince of Persia é um projeto que já sofreu muitos atrasos internamente, de acordo com vários relatórios, e que vazou de forma consistente antes de ser revelado no ano passado. Foi originalmente planejado para ter sido lançado em janeiro, então claramente atingiu alguns problemas de velocidade ao longo do caminho.

A Divisão Heartland, por sua vez, foi anunciada em maio, mas ainda não tinha uma janela de lançamento firme. Pegando a ação de tiro de The Division e passando para um sistema free-to-play, poderia ser uma grande jogada da Ubisoft participar do mercado free-to-play.

No entanto, ele claramente precisa de mais algum tempo no forno, e com o Ghost Recon Frontline também vindo como uma opção gratuita para jogar, e também com um atraso recente, pode fazer de 2022 um grande ano para o editor.