(Pocket-lint) - Como parte das comemorações do 20º aniversário da franquia, a Ubisoft revelou a última etapa do Ghost Recon - Frontline, um novo jogo de tiro multijogador que será totalmente gratuito para jogar e parece que terá um sabor único no campo lotado de batalha real.

Pelo que a Ubisoft está dizendo, ela vai misturar elementos de alguns jogos existentes em sua estrutura central de jogo, e não usará um círculo reduzido como seu método principal para forçar os jogadores nos mesmos espaços.

Em vez disso, apresentará objetivos pelos quais eles lutarão, como em Hunt: Showdown ou Escape from Tarkov, junto com zonas de extração designadas onde a luta provavelmente ficará mais feroz. Os jogadores podem se juntar e todo o trailer apresenta grupos de três, então você pode assumir com segurança que pode ser o máximo no lançamento.

No total, haverá "mais de 100 jogadores" em cada servidor, então é um servidor de tamanho decente, embora nomes como Call of Duty Warzone e o próximo Battlefield 2042 estejam aumentando o número de jogadores.

Ainda assim, o trailer pinta um quadro de diversão dinâmica, com suporte capaz de ser lançado no ar e muitas armas e acessórios para aproveitar. Ainda não está claro se há algum tipo de respawn ou mecânica de recompra para trazer jogadores mortos de volta ao jogo, uma grande variável para jogadores mais casuais, mas mais detalhes devem surgir em breve.

A Ubisoft fará alguns testes fechados com o jogo no final de outubro, e você pode se registrar para ter a chance de participar de seu site aqui se o trailer tiver despertado seu interesse.