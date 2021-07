Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não houve muito espaço entre as provocações da Ubisoft de que estava prestes a lançar seu próximo grande jogo na linha Tom Clancy e esse jogo realmente sendo revelado, então agora sabemos que XDefiant está a caminho.

É um FPS gratuito que reúne facções de vários jogos de Tom Clancy como The Division, Rainbow Six e mais para oferecer um combate baseado em classes que se parece muito com um competidor de Call of Duty.

Há muita jogabilidade agora rodando o XDefiant em movimento, e parece um jogo de tiro em ritmo acelerado, com a Ubisoft claramente esperando que ser livre para jogar o ajudará a atrair uma grande base de usuários quando for lançado.

É um jogo 6v6, em mapas apertados, e cada jogador tem poderes para invocar no estilo de Overwatch ou Valorant, ao lado do tiroteio apertado e armamento realista. Tudo parece bastante sólido, embora o verdadeiro desafio seja se destacar em um mercado já dominado por nomes como Call of Duty, com um grande jogo de Battlefield também ao virar da esquina.

Principais jogos Nintendo Switch 2021: os melhores jogos Switch que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 20 Julho 2021

Embora ser gratuito deva ajudar, também vale a pena lembrar que a Ubisoft jogou a mesma mão com o Hyper Scape, sua grande esperança de batalha real que foi lançada há cerca de um ano, mas desde então caiu em relativa obscuridade em comparação com grandes lançadores como Fortnite e Warzone. Será interessante ver se o XDefiant pode evitar o mesmo destino.

De qualquer forma, você pode se registrar agora no site do jogo para participar de um teste público no dia 5 de agosto, o que representa uma grande oportunidade de experimentá-lo por si mesmo. Ainda não temos uma data de lançamento completa, mas esses testes indicam que não está muito longe.