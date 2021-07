Como assistir a revelação do novo jogo de Tom Clancy

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linhagem de videogame de Tom Clancy é aquela que resiste a um escrutínio real - ele tem alguns dos melhores jogos de tiro táticos já lançados em sua programação, em gêneros de terceira e primeira pessoa.

Embora Rainbow Six Siege tenha mantido o nome por alguns anos, à medida que continua a se reinventar e se manter relevante, estamos prestes a dar uma olhada em um novo jogo Tom Clancy da Ubisoft, está confirmado.

Amanhã, as coisas vão ficar selvagens



Fique ligado às 11h PT / 20h CEST para a revelação mundial de um jogo totalmente novo no universo de Tom Clancy. - Ubisoft (@Ubisoft) 18 de julho de 2021

O evento anunciado revelará o jogo e nos permitirá dar uma olhada na jogabilidade adequada de uma só vez, e está ao virar da esquina, acontecendo ainda hoje. Você pode assistir aqui mesmo, já que incorporamos o feed de vídeo no topo desta página.

Não vamos ficar totalmente cegos também - IGN postou um primeiro vislumbre do jogo em movimento, antes mesmo de sabermos seu título, que você pode conferir abaixo.

Tenha uma amostra rápida de um jogo da Ubisoft totalmente novo aqui e agora!



Tivemos a chance de ver como é de perto e mal podemos esperar para contar mais. Fique de olho no @Ubisoft amanhã, 19 de julho às 11h15, horário de Brasília, para ver a revelação completa. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf - IGN (@IGN) 18 de julho de 2021

Obviamente, é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas se parece mais com algo como Valorant ou Call of Duty do que com um atirador tático, então será interessante descobrir mais quando o evento for ao ar, ainda hoje.