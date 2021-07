Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As coisas acontecem rapidamente nos jogos, como sempre - depois de uma série de relatórios sobre um próximo jogo de serviço ao vivo para levar a franquia Assassins Creed adiante, a Ubisoft foi em frente e confirmou que está trabalhando em Assassins Creed Infinite.

Em uma nova postagem no blog , ele descreve em termos bastante corporativos como quer impedir que a franquia se torne uma em que diferentes estúdios criem jogos diferentes e se movam em direção a um sistema em que a franquia possa existir em um lugar no futuro.

Se isso parece significar um sistema de serviço centralizado ao vivo, você está lendo certo. Embora a postagem seja mais do que fina em detalhes reais, ela mostra que os relatórios que temos ouvido não estão muito errados. O jogo (ou plataforma, dependendo de como você olha para ele) aparentemente ainda está em um desenvolvimento inicial.

Na verdade, ele diz que o único codinome do jogo é Infinity no momento, então esse nome está sujeito a alterações. A grande mudança interna do lado da Ubisoft é fazer de Assassins Creed uma franquia cross-studio que tenha liderança sempre que precisar.

A postagem conclui prometendo mais notícias sobre os próximos conteúdos do último jogo, Valhalla, bem como mais notícias sobre o Infinity quando estiver pronto, mas presumiríamos que isso não acontecerá por um bom tempo.

O relatório anterior da Bloomberg afirmava que o Infinite será uma espécie de hub por meio do qual os jogadores podem acessar vários períodos históricos ao mesmo tempo e terão a capacidade de adicionar mais deles posteriormente, uma vez que seja lançado. Quão radical é essa mudança, e exatamente quantas configurações ela abrange, não podem ser respondidos claramente neste estágio.