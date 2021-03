Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Far Cry evoluiu para uma das franquias de atiradores de caixa de areia mais populares de todos os tempos, e é um grande fã de pular ao redor do mundo entre as entradas. Far Cry 6 foi anunciado e revelado, e as coisas parecem previsivelmente explosivas.

Temos todos os detalhes importantes para você aqui, incluindo detalhes sobre a data de lançamento, trailers e informações de jogabilidade, então continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber.

Temos um primeiro trailer de Far Cry 6 durante o evento Forward da Ubisoft em julho de 2020, e é uma visão cinematográfica do que presumimos ser o principal antagonista do jogo, e sua atitude interessante em relação à paternidade e aos pais.

Naquele ponto, estávamos esperançosos de que não demoraria muito até que pudéssemos ver um pouco de jogabilidade e obter uma data de lançamento esboçada de 18 de fevereiro de 2021, mas essa informação não é mais atual. Dado o momento da pandemia de COVID-19 e as mudanças associadas ao trabalho de casa, parece que Far Cry 6 sofreu um certo atraso.

Ainda temos esperança de que ele possa ser lançado no final de 2021, embora quanto mais ficarmos sem ouvir nenhuma notícia, mais isso se torna otimista. Ainda assim, na falta de 2021, pensamos que 2022 está quase garantido - a Ubisoft não vai querer ficar muito tempo sem o lançamento de uma de suas maiores franquias.

Quando Far Cry 6 foi apresentado pela primeira vez, ainda não tínhamos posto as mãos nos consoles de última geração que agora temos a sorte de aproveitar. Mesmo assim, foi confirmado que o jogo seria de geração cruzada.

Tomando outro lançamento da Ubisoft como guia, Assassins Creed Valhalla , o PlayStation 5 e o Xbox Series X / S será o melhor lugar para jogar Far Cry 6 para taxas de quadros suaves e visuais melhores.

No entanto, ele ainda aparecerá no PS4 e no Xbox One (com atualizações gratuitas para a próxima geração quando você o conseguir), bem como enfeitando os equipamentos de PC em todo o mundo. Como temos de apontar com frequência, não teríamos esperanças em uma versão Switch - a menos que uma grande atualização de hardware venha para o console da Nintendo, é improvável que ele seja capaz de competir com os visuais de Far Cry 6.

Far Cry 6 leva os jogadores para a ilha de Yara, que parece para todo o mundo com Cuba, muito parecido com o ambiente de Far Cry 4 foi modelado no Tibete e no Nepal. A ilha está em um estado de caos total, controlada pelo ditador local Antón Castillo.

Ele é interpretado com uma ameaça real por Giancarlo Esposito, com quem os fãs de Breaking Bad estão totalmente familiarizados, e parece um antagonista muito potente. O trailer de inauguração também mostrou o filho de Castillo, Diego, que está sendo preparado para sucedê-lo. Parece um mundo difícil para Diego, e o dinheiro não é para ele se tornar um adulto calmo e equilibrado.

Os jogadores farão parte de uma revolução guerrilheira com o povo de Yara, segundo a Ubisoft, jogando como Dani Rojos e escolhendo se serão homens ou mulheres desde o início. De qualquer forma, será um protagonista totalmente expresso, não uma cifra muda.

Há algumas mudanças bastante grandes na fórmula de Far Cry na sexta saída, que devem ser muito bem-vindas depois que as duas últimas saídas retrocederam um pouco. Por um lado, o ambiente é o maior que a série já viu , de acordo com os desenvolvedores.

É também o lar de uma grande cidade, Esperanza, não apenas dos pequenos povoados que os jogos anteriores apresentaram, e que os ambientes significam mais verticalidade graças aos prédios altos. O armamento que você usará também terá uma aparência um pouco diferente - porque esta é uma revolução em um estado de bloqueio prolongado, haverá uma estética mais caseira.

Temos certeza de que mais armas militares também farão aparições, mas as imagens até agora mostram alguns acessórios remendados e armas que parecem atraentes e podem significar um retorno mais profundo às árvores de artesanato Far Cry que todos nós conhecemos e Ame.

Também haverá claramente algumas opções pesadas disponíveis - esperamos muito que o tanque na imagem do cabeçalho desta peça seja dirigível e que os veículos pilotáveis também retornem e não vejamos razão para duvidar de qualquer ângulo.

Far Cry 5 introduziu um sistema Guns For Hire que permite que você faça amizade com companheiros de IA, inspirado no sistema de amigos de Far Cry 2, e que também deve retornar em Far Cry 6. Não sabemos muito sobre esses personagens, mas Ubisoft diz que eles serão maiores do que a vida. Aquele sobre o qual temos todos os detalhes é o Chorizo um pouco decepcionante, um cachorrinho pequeno e fofo que o ajudará quando necessário.

