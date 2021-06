Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é sempre que você consegue rastrear o início do desenvolvimento de um jogo, mas no caso do Rainbow Six Extraction isso é inteiramente possível.

Em 2018, o Rainbow Six Siege ganhou um modo de tempo limitado chamado Outbreak, onde os jogadores em grupos de fogo de três homens tiveram alguns objetivos divertidos para completar em um cenário bombardeado por um vírus zumbi alienígena. Foi muito divertido e teve tanto sucesso que um jogo autônomo foi anunciado. Agora, alguns anos depois, ainda estamos esperando por isso. Descubra tudo o que você precisa saber, aqui mesmo.

O Rainbow Six Quarantine (como era então chamado) foi revelado pela primeira vez em 2019 na E3, após o evento Outbreak em Siege em 2018, com a promessa de um lançamento no início de 2020.

Essa data está obviamente muito atrás de nós no espelho retrovisor e parecia ambiciosa até então. Agora, porém, depois que a Ubisoft mostrou o jogo extensivamente durante a E3 2021, sabemos que ele será lançado em 16 de setembro de 2021 - não há muito tempo para esperar!

No entanto, há um elefante na sala aqui - o título do jogo. Vários vazamentos no início de 2021 indicaram que o jogo, naquele ponto chamado Quarentena, teria seu nome alterado por motivos que não são particularmente complicados.

O mundo mudou muito no último ano, e conceitos como surtos e quarentenas tornaram-se muito mais próximos de casa para muitas pessoas, então é sensato que a Ubisoft queira evitar soar como qualquer tipo de lucro sombrio a pandemia global que atingiu tantos.

Agora sabemos que se chama Extração, graças ao vídeo de anúncio acima, então podemos voltar a nos concentrar no jogo em si, não em seu título.

A extração foi anunciada quando os consoles da próxima geração eram apenas rumores, ao invés de lançamentos físicos que as pessoas têm em suas casas, e como tal, foi direcionado para PC, PS4 e Xbox One.

Obviamente, agora provavelmente é uma informação desatualizada, e sabemos que o jogo também será lançado no PS5 e no Xbox Series X / S - é um título de geração cruzada, como você esperaria neste momento. Dado o suporte da Ubisoft à plataforma de streaming, também sabemos que ela chegará ao Google Stadia também.

Em termos de jogabilidade, podemos pegar muitas dicas do modo 2018 de Siege - Outbreak. A jogabilidade que foi revelada na E3 confirma que Extraction é basicamente uma versão significativamente atualizada desse modo de jogo.

O fato de Extraction ser baseado no motor de Siege significa que ele possui as mesmas opções táticas e de tiroteio apertadas, com cargas de destrutibilidade e opções no ambiente.

Há também uma lista de operadores familiares de Siege para escolher, cada um trazendo suas próprias habilidades e ferramentas especiais para a mesa, junto com um conjunto de armas e dispositivos que são compartilhados entre os heróis.

A extração irá apresentar aos jogadores uma ameaça alienígena, chamada de Archaeans. Cada missão (ou incursão) vê os jogadores assumirem vários objetivos em uma série de áreas, alguns deles exigindo coleta de informações e outros pedindo-lhes para plantar rastreadores em ninhos alienígenas.

As eclusas de ar assumem o papel de quartos seguros de Left 4 Dead entre as zonas, e quaisquer jogadores deixados para trás quando as focas da eclusa terão que ser resgatados de árvores arqueanas viscosas em zonas posteriores, um desafio aparentemente difícil.

Tudo parece muito habilidoso e impressionante, com cargas de diferentes mecânicas a serem consideradas conforme você se move em um nível de transição de stealth para tiroteio total, então não podemos esperar para colocar nossas mãos nisso e jogar.

