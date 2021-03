Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é sempre que você consegue rastrear o início do desenvolvimento de um jogo, mas no caso do Rainbow Six Quarantine (ou, como veremos, o que quer que seja chamado) isso é inteiramente possível.

Em 2018, o Rainbow Six Siege ganhou um modo de tempo limitado chamado Outbreak, onde os jogadores em grupos de fogo de três homens tiveram alguns objetivos divertidos para completar em um cenário bombardeado por um vírus zumbi alienígena. Foi muito divertido e teve tanto sucesso que um jogo autônomo foi anunciado. Agora, alguns anos depois, ainda estamos esperando por isso. Descubra tudo o que você precisa saber, aqui mesmo.

Rainbow Six Quarantine foi revelado pela primeira vez em 2019 na E3, após o evento Outbreak em Siege em 2018, e o trailer acima mostrou o clima do jogo e um pouco de configuração. Termina com a promessa de um lançamento no início de 2020.

Essa data está obviamente muito atrás de nós no espelho retrovisor e parecia ambiciosa até então. Desde então, não recebemos uma atualização firme sobre a data de lançamento esperada, mas esperamos que não estejamos muito longe de descobrir mais. Se o jogo estava inicialmente programado para o início de 2020, você poderia esperar que, mesmo com um retrabalho sólido, ele ainda pudesse estar no caminho certo para ser lançado em 2021.

No entanto, há um elefante na sala aqui - o título do jogo. Vários vazamentos no início de 2021 indicaram que o nome do jogo seria alterado por motivos que não são particularmente complicados.

O mundo mudou muito no último ano, e conceitos como surtos e quarentenas tornaram-se muito mais próximos de casa para muitas pessoas, então é sensato que a Ubisoft queira evitar soar como qualquer tipo de lucro sombrio a pandemia global que atingiu tantas pessoas.

O nome exato do jogo ainda não foi anunciado - fortes indícios giraram em torno do subtítulo "Parasita" , mas foram desmascarados com a mesma rapidez e agora tudo o que podemos fazer é esperar. Para nossos propósitos, continuaremos chamando-o de Quarentena até que o novo nome seja oficialmente confirmado.

Quarentena foi anunciada quando os consoles de próxima geração eram apenas rumores, em vez de lançamentos físicos que as pessoas têm em suas casas, e, como tal, foi direcionado para PC, PS4 e Xbox One.

Obviamente, agora é provável que sejam informações desatualizadas e estaríamos certos de que o jogo será lançado no PS5 e no Xbox Series X / S também quando aparecer. Na verdade, poderia até ser um título apenas de última geração em teoria. O cenário mais provável, porém, é que seja um título de geração cruzada que funciona em vários consoles, dependendo da versão que você escolher.

Em termos de jogabilidade, podemos pegar muitas dicas do modo 2018 de Siege - Outbreak. Com base nesse modelo, esperamos que a Quarentena também seja um jogo cooperativo para três pessoas, em que os jogadores realizam missões juntos.

Eles podem ser contra um cronômetro ou simplesmente para passar por uma área, e outro bom ponto de comparação são os jogos Left 4 Dead, que permanecem tão influentes em títulos cooperativos de zumbis.

O fato de a Quarentena ser baseada no mecanismo de Siege significa que você pode esperar um tiroteio e opções táticas apertadas, e esperamos que especializações de operador como as do título multijogador possam ser uma opção, para nos permitir implantar uma variedade de dispositivos interessantes como ferramentas úteis .

Na verdade, recentemente um clipe de 3 segundos de alguma jogabilidade vazou pelo Reddit , o que faz com que todas essas suposições pareçam corretas, mesmo que não seja muito para continuar:

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 10 Março 2021

Mostra movimento e tiroteio claramente saídos de Siege, mas um gloop alienígena que é totalmente estranho a ele, e um ambiente que também não é reconhecível. O jogo também não parece estar em um estágio de desenvolvimento muito inicial.

Isso nos deu esperança de que uma revelação da jogabilidade pudesse estar chegando em breve, mas teremos que esperar para ver se este breve clipe é particularmente indicativo do que podemos esperar.

Escrito por Max Freeman-Mills.